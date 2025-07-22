Silivri Kahvaltı Mekanları! Doğayla İç İçe Lezzetli Kahvaltı Durakları
İstanbul’un kalabalığından uzaklaşıp sahil havasında kahvaltı keyfi yapmak isteyenler için Silivri kahvaltı mekanları birbirinden güzel alternatifler sunuyor. Serpme kahvaltıdan Karadeniz lezzetlerine, doğal ürünlerden sıcak böreklere kadar her damak zevkine hitap eden seçenekler mevcut. Eğer “Silivri’de ne yenir?” ya da “Sessiz, keyifli bir kahvaltı yeri arıyorum” diyorsanız, bu liste tam size göre. İşte Silivri’de güne güzel başlamanın en lezzetli yolları...
Hayat Bahçem
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Fes Cafe
ZeytinDalı Kır Bahçesi
Villa Restaurant Silivri
Garden Steak and Grill Restaurant
Loja Cafe & Restaurant
Glorious’s Cafe & Restaurant
Moody’s Cafe & Restaurant
Sandal Beach Restaurant & Eğlence
Küpeşte
Neyzen Cafe
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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