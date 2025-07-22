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Silivri Kahvaltı Mekanları! Doğayla İç İçe Lezzetli Kahvaltı Durakları

Silivri Kahvaltı Mekanları! Doğayla İç İçe Lezzetli Kahvaltı Durakları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.07.2025 - 11:51

İstanbul’un kalabalığından uzaklaşıp sahil havasında kahvaltı keyfi yapmak isteyenler için Silivri kahvaltı mekanları birbirinden güzel alternatifler sunuyor. Serpme kahvaltıdan Karadeniz lezzetlerine, doğal ürünlerden sıcak böreklere kadar her damak zevkine hitap eden seçenekler mevcut. Eğer “Silivri’de ne yenir?” ya da “Sessiz, keyifli bir kahvaltı yeri arıyorum” diyorsanız, bu liste tam size göre. İşte Silivri’de güne güzel başlamanın en lezzetli yolları...

Hayat Bahçem

Hayat Bahçem

Doğayla iç içe, geniş bahçesiyle dikkat çeken Hayat Bahçem, serpme kahvaltı sunumlarıyla öne çıkıyor. Çocuklu aileler için uygun yapısı ve temiz havasıyla ideal bir sabah noktası.

Adres: Selimpaşa, 256. Cd. No:29, 34500 Silivri/İstanbul

Instagram: hayatbahcemrestaurant

Konum

Fes Cafe

Fes Cafe

Sakin bir ortamda klasik kahvaltı çeşitlerini deneyimlemek isteyenler için Fes Cafe iyi bir tercih. Taze ürünleri, çay servisi ve ulaşılabilir konumuyla kullanıcılar tarafından beğeniliyor.

Adres: Piri Mehmet Paşa, Albay Yunus Dirik Sk. No:40, 34570 Silivri/İstanbul

Instagram: silivri_fes_cafe

Konum

ZeytinDalı Kır Bahçesi

ZeytinDalı Kır Bahçesi

Ağaçlar arasında kurulmuş açık alanı ve doğal ortamı ile ZeytinDalı, serpme kahvaltısıyla müdavim kazanıyor. Organik ürünler burada öne çıkan tatlar arasında.

Adres: Gazitepe Mh, Taşkınlar Çk Sk No:12, 34570, 34570 Silivri/İstanbul

Instagram: zeytindalisilivri

Konum

Villa Restaurant Silivri

Villa Restaurant Silivri

Doğal ortamı, geniş oturma alanları ve aile dostu yapısıyla öne çıkan Villa Restaurant, serpme kahvaltı sunumuyla dikkat çekiyor. Taze ürünler ve bol çeşitli peynir tabaklarıyla güne keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz.

Adres: Mimar Sinan, Fahrettin Berktaş Sk. No:3, 34570 Silivri/İstanbul

Instagram: villarestaurantsilivri

Konum

Garden Steak and Grill Restaurant

Garden Steak and Grill Restaurant

Et restoranı olarak bilinse de hafta sonu kahvaltı menüsüyle de ilgi gören Garden Steak, sıcak ürünler ve taze peynir çeşitleriyle öne çıkıyor.

Adres: Cumhuriyet, Silviya Cd. No: 30, 34570 Silivri/İstanbul

Instagram: gardenetlokantasi

Konum

Loja Cafe & Restaurant

Loja Cafe & Restaurant

Modern dekorasyonu ve iç açıcı atmosferiyle Loja, hem görsel hem lezzet açısından tatmin edici. Kahvaltı tabakları, ürün çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Deniz manzarası eşliğinde kahvaltı etmek istiyorsanız tam size göre.

Adres: Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Mustafa Oğuzhan Sk. No:54 A Eski Festival Alanı, Sahil, Gece Pazarı Yanı, 34570 Silivri/İstanbul

Instagram:

Konum

Glorious’s Cafe & Restaurant

Glorious’s Cafe & Restaurant

Deniz manzarası eşliğinde klasik Türk kahvaltısından vazgeçemeyenler için doğru adres. Serpme sunumu, bol yeşillikli tabakları ve sıcacık gözlemeleriyle gelenleri memnun bırakıyor.

Adres: Piri Mehmet Paşa, İnönü Cd. 9-11, 34570 Silivri/İstanbul

Instagram: gloriousscafe

Konum

Moody’s Cafe & Restaurant

Moody’s Cafe & Restaurant

Modern dekorasyonu ve sakin atmosferiyle öne çıkan Moody’s, kahvaltı saatlerinde misafirlerine rahat bir ortam sunuyor. Şehir merkezine yakın konumuyla buluşmalar ve keyifli sabahlar için tercih edilen bir mekan.

Adres: Piri Mehmet Paşa, Atatürk Cd. No:35, 34570 Silivri/İstanbul

Instagram: moodyscafe

Konum

Sandal Beach Restaurant & Eğlence

Sandal Beach Restaurant & Eğlence

Silivri’de denize yakın konumuyla dikkat çeken Sandal Beach, yaz aylarında hareketli yapısıyla öne çıkıyor. Kahvaltı saatlerinde daha sakin olan mekan, günün erken saatlerinde doğayla baş başa kalmak isteyenler için uygun bir seçenek.

Adres: Mimar Sinan, Halkevi Caddesi No:45/A, 34570 Silivri/İstanbul

Instagram: sandalbeachrestaurant

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Küpeşte

Küpeşte

Sessiz, salaş ve deniz havasıyla bilinen Küpeşte, kahvaltılarını sakin bir köşede yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Sade ve samimi ortamı sayesinde uzun sohbetlere uygun bir mekan olarak öne çıkıyor.

Adres: Piri Mehmet Paşa, Kazım Koyuncu Yürüyüş Yolu No:36, 34570 Silivri/İstanbul

Konum

Neyzen Cafe

Neyzen Cafe

Silivri merkezine yakın konumda yer alan Neyzen Cafe, sade dekorasyonu ve nezih ortamıyla dikkat çekiyor. Kahvaltı saatlerinde sakinlik arayanlar için tercih edilen mekanlar arasında bulunuyor.

Adres: Mimar Sinan, 34570 Silivri/İstanbul

Instagram: neyzencafesilivri

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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