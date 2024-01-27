Aşkın Kimyası Nedir? Aşkı Bilimsel Olarak Anlatıyoruz!

En son ne zaman birini çekici bulduğunu düşünmeni istiyoruz. Kekelemiş, söyleyeceklerini unutmuş, heyecandan elleri terlemiş veya takılıp düşmüş olabilirsin. Bunların hiçbiri olmadıysa en azından kalbinin göğsünden çıkacakmışçasına güm güm attığını hissetmişsindir. Haliyle yüzyıllardır uygarlıkların aşkı neden kalple bağdaştırdığı ortada.

Hayallerini yıkmak gibi olmasın ama bilimsel verilere göre aşkın kalple pek alakası yok, o daha çok beyinle ilgili. Detaylarıysa işte şurada! 👇