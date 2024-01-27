Aşkın Kimyası Nedir? Aşkı Bilimsel Olarak Anlatıyoruz!
Aşkın Kimyası Nedir? Aşkı Bilimsel Olarak Anlatıyoruz!
En son ne zaman birini çekici bulduğunu düşünmeni istiyoruz. Kekelemiş, söyleyeceklerini unutmuş, heyecandan elleri terlemiş veya takılıp düşmüş olabilirsin. Bunların hiçbiri olmadıysa en azından kalbinin göğsünden çıkacakmışçasına güm güm attığını hissetmişsindir. Haliyle yüzyıllardır uygarlıkların aşkı neden kalple bağdaştırdığı ortada.
Hayallerini yıkmak gibi olmasın ama bilimsel verilere göre aşkın kalple pek alakası yok, o daha çok beyinle ilgili. Detaylarıysa işte şurada! 👇
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Aşk aslında kalpte değil beyinde başlıyor.
Aşkın 3 farklı fazı var: şehvet, cazibe, bağlılık.
Kime aşık olduğumuz da genlerimize kodlanmış.
Bir diğer konu da dış görünüş mevzusu...
Ancak her şey bu kadar basit değil.
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Bu sırada devreye koku faktörü de girmeye başlıyor.
Aşık olmanın ilk sinyalleri beyinde başlıyor.
Aşkın ikinci aşamasını endorfin hormonu kontrol ediyor.
Endorfin sayesinde uyuşturucu etkisine benzer etkiler oluşuyor.
Aşkın son evresinde de beyinden salgılanan hormonlar etkili.
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Aşkın bir kimyası olduğu doğru ama duygular da kesinlikle işin içine giriyor olmalı!?
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