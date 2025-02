Aşkın Büyük Gücü: Mutlu Bir İlişkinin Getirdiği 12 Pozitif Kazanım

Aşk, hayatın en iyi öğreticisidir. Onun içinde, her duyguyu, her anı, her zorluğu öğrenirsin. Aşk, seni daha güçlü yapar, sabırlı olmayı, anlayışlı olmayı öğretir. Bazen kırılırsın, ama her seferinde daha da güçlenirsin. Büyürsün, gelişirsin, onarılırsın, serpilirsin...