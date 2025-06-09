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Arkadaşınla Uyumunuz Ne Seviyede?

Arkadaşınla Uyumunuz Ne Seviyede?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.06.2025 - 16:03

Arkadaşlık bir bağ değil, bir frekanstır derler. Aynı şarkıyı sevmeniz, aynı anda gülmeniz, birlikte susabilmeniz... Bunlar gerçekten bir uyum göstergesi mi yoksa sadece tesadüf mü?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Birlikte dışarı çıktığınızda kararı kim verir?

4. En son ne zaman kavga ettiniz?

5. Birbirinize sır verir misiniz?

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6. Mizah anlayışınız nasıldır?

7. Onun giydiği bir şeyi dalga geçmeden eleştirir misin?

8. Zor zamanlarında ilk aradığın kişi o mu?

9. İkinizin arasında kıskançlık olur mu?

10. Onun yokluğunda neler hissedersin?

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Arkadaşınla uyumunuz %100!

Bir bakışınız yeter, birbirinizin ne düşündüğünü anlamak için. Gözlerinizin içine bakar ve orada bir evren bulursunuz. Aynı anda gülüp aynı anda ağlarsınız, çünkü siz sadece arkadaş değil, aynı ruhun iki yarısısınız. Bu, sadece birbirinizi anlamakla kalmaz, aynı anda aynı duyguları hissetmenizi sağlar. Birbirinizi tamamlar, birbirinizin eksiklerini doldurur, birbirinizi yükseltirsiniz. Hayatınızın her anında, sadece bir arkadaş değil, sağlam bir dayanak gibisiniz. Birbirinize güveninizi, sevginizi ve desteğinizi her zaman hissettirirsiniz. Zor zamanlarda birbirinize sığınır, mutlu anlarda birbirinizle paylaşırsınız. Sizinle birlikte her an daha değerli, her zorluk daha hafif hale gelir. Dostluk, herkesin hayal ettiği bir bağdır. Ancak sizin aranızdaki bağ, sadece bir dostluktan daha fazlasıdır. Sizin aranızdaki bu özel bağ, herkesin hayal ettiği o “gerçek dostluk”tan daha fazlasını içerir. Bu bağ, sadece birbirinizi anlamakla, birbirinize destek olmakla kalmaz, aynı zamanda birbirinizi tamamlar ve birbirinizi yükseltir. Bu nedenle, bu özel bağı sakın kaybetmeyin. Çünkü bu bağ, sadece bir dostluk değil, aynı ruhun iki yarısının birleşimidir. Bu bağı koruyun ve besleyin, çünkü bu bağ, sizin en değerli hazinenizdir.

Arkadaşınla uyumunuz %50!

Sizin aranızda belirli bir bağ olduğu aşikar, ancak bu bağın temelleri biraz sallantıda gibi duruyor. Bazen birbirinize uyum sağlamakta zorlandığınızı hissediyor olabilirsiniz. Bu durum, belki de birbirinize olan alışkanlığınızdan ya da belirli bir mecburiyetten kaynaklanıyor olabilir. Sizin ilişkiniz, birçok insanın tanıdık geleceği türden, zaman zaman zorluklarla karşılaşan fakat bir şekilde yoluna devam eden bir arkadaşlık. Ancak unutmayın, her durumda olduğu gibi, bu durumda da açık ve dürüst iletişim her zaman en iyi çözüm yoludur. Belki de bu bağ, üzerinde konuşarak, duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşarak güçlenebilir. Ya da belki de bu, bir yol ayrımına gelmiş olduğunuz anlamına gelir. Her iki durumda da, dürüstlük en önemli faktördür. Kendinize ve birbirinize karşı dürüst olun, çünkü bu, her türlü ilişkinin temelini oluşturur. Unutmayın, magazin dünyasında bile en çok konuşulan konular genellikle dürüstlük ve açıklık üzerine olur.

Arkadaşınla uyumunuz %10!

Şimdi, gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi çattı! Siz ve partneriniz, sanki farklı radyo frekanslarında yayın yapan iki istasyon gibisiniz. Belki aynı sosyal çevreden gelmeniz, belki de geçmişteki ortak deneyimleriniz ya da alışkanlıklarınız sizi bir araya getirmiş olabilir. Ancak, ne yazık ki, birbirinizle uyum sağlama konusunda oldukça zorlanıyorsunuz. Anlaşılması zor bir dilde konuşan biriyle sohbet etmeye çalışmak gibi bir durum bu. Birbirinizi anlamakta, birbirinizin ne demek istediğini çözmekte zorlanıyorsunuz. Ve bu durum, sadece birbirinizi anlamamaktan öteye geçiyor; bu, birbirinizi anlamaya çalışırken hissettiğiniz yorgunluğu ve stresi de içeriyor. Bu zoraki ilişki, zamanla sadece size değil, partnerinize de zarar verebilir. Bu durum, belki de ilişkinizin geleceğini yeniden değerlendirmeniz gerektiği anlamına gelebilir. Evet, bu düşündürücü bir durum ve belki de biraz da acı verici. Ancak, bazen en zorlu kararlar, en doğru kararlar olabilir. Bu durumu göz önünde bulundurmanızda fayda var...

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İnci Döşer
İnci Döşer
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