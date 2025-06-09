Arkadaşınla Uyumunuz Ne Seviyede?
Arkadaşlık bir bağ değil, bir frekanstır derler. Aynı şarkıyı sevmeniz, aynı anda gülmeniz, birlikte susabilmeniz... Bunlar gerçekten bir uyum göstergesi mi yoksa sadece tesadüf mü?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birlikte dışarı çıktığınızda kararı kim verir?
4. En son ne zaman kavga ettiniz?
5. Birbirinize sır verir misiniz?
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6. Mizah anlayışınız nasıldır?
7. Onun giydiği bir şeyi dalga geçmeden eleştirir misin?
8. Zor zamanlarında ilk aradığın kişi o mu?
9. İkinizin arasında kıskançlık olur mu?
10. Onun yokluğunda neler hissedersin?
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Arkadaşınla uyumunuz %100!
Arkadaşınla uyumunuz %50!
Arkadaşınla uyumunuz %10!
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