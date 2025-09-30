Arjantin'de Bir Çiftliğe Düşen Tüylü Nesnenin Ne Olduğu Araştırılıyor

The Mirror'ın haberine göre Arjantin'de gökyüzünden boş bir araziye düşen cisim uzmanları şaşkına çevirmiş durumda. Arjantin'in kuzeyindeki Puero Toril'de bulunan cismin 1.7 metre uzunluğunda ve 1.2 metre genişliğinde olduğu bildirildi. Gizemli cismin bir ucunda bir valf diğer ucunda ise 40 cm çapında bir delik tespit edildi. Silindir şeklindeki cismin üzerinde bir seri numarası da yer alıyordu.

Ancak bu cismin daha da bir gizemli hale gelmesini sağlayan da üzerinde yer alan tüye benzeyen lifler oldu.