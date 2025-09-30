onedio
Arjantin'de Bir Çiftliğe Düşen Tüylü Nesnenin Ne Olduğu Araştırılıyor

30.09.2025 - 21:03

The Mirror'ın haberine göre Arjantin'de gökyüzünden boş bir araziye düşen cisim uzmanları şaşkına çevirmiş durumda. Arjantin'in kuzeyindeki Puero Toril'de bulunan cismin 1.7 metre uzunluğunda ve 1.2 metre genişliğinde olduğu bildirildi. Gizemli cismin bir ucunda bir valf  diğer ucunda ise 40 cm çapında bir delik tespit edildi. Silindir şeklindeki cismin üzerinde bir seri numarası da yer alıyordu. 

Ancak bu cismin daha da bir gizemli hale gelmesini sağlayan da üzerinde yer alan tüye benzeyen lifler oldu.

25 Eylül 2025 tarihinde gökyüzünden inen cisim uzmanları şaşırttı.

47 yaşında arazi sahibi Ramón Ricardo González yetkililere bilgi verdi ve hem yerel polis hem de itfaiye cismi incelemek üzere olay yerine gönderildi. Cismin patlayıcı olmadığından emin olmak için bomba uzmanları da olay yerine geldi.

Cismin uzay çöpü olması ihtimali ise oldukça yüksek. Bir uzay gözlemcisine göre de bu bir uzay gemisine ait kompozit kaplı bir basınç kabı olabilir.

