Arjantin'de Bir Çiftliğe Düşen Tüylü Nesnenin Ne Olduğu Araştırılıyor
The Mirror'ın haberine göre Arjantin'de gökyüzünden boş bir araziye düşen cisim uzmanları şaşkına çevirmiş durumda. Arjantin'in kuzeyindeki Puero Toril'de bulunan cismin 1.7 metre uzunluğunda ve 1.2 metre genişliğinde olduğu bildirildi. Gizemli cismin bir ucunda bir valf diğer ucunda ise 40 cm çapında bir delik tespit edildi. Silindir şeklindeki cismin üzerinde bir seri numarası da yer alıyordu.
Ancak bu cismin daha da bir gizemli hale gelmesini sağlayan da üzerinde yer alan tüye benzeyen lifler oldu.
25 Eylül 2025 tarihinde gökyüzünden inen cisim uzmanları şaşırttı.
Cismin uzay çöpü olması ihtimali ise oldukça yüksek. Bir uzay gözlemcisine göre de bu bir uzay gemisine ait kompozit kaplı bir basınç kabı olabilir.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
