Antik Roma ve Yunan Heykellerinin Neden Çoğunlukla Burnu Yoktur?
Antik Roma ve Yunan Heykellerinin Neden Çoğunlukla Burnu Yoktur?
Eski Yunan ve Roma heykellerine baktığınızda, yüz hatları mükemmel, detaylar etkileyici ancak bir şey eksik: burunlar. Peki neden bu kadar çok heykelin burnu yok?
Sebep, düşündüğünüzden daha karmaşık ve ilginç olabilir!
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Birçok insan, heykellerin burunlarının eksikliğini doğal bir sonuç olarak görür. Aslında kısmen doğru, binlerce yıl boyunca hava koşulları ve dış etkenler elbette bu narin yapıları aşındıracaktır.
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Ancak işin bir de başka boyutu var: Bu kayıpların bazıları kasıtlı olabilir! Nottingham Üniversitesi'nden Profesör Mark Bradley’ye göre birçok heykelin burunları bilerek hedef alınmış.
Bradley, "Erken Hristiyanlar, put olarak gördükleri heykellerin burnunu özellikle kırmışlar” diyor. Örneğin, Tiberius’un yeğeni Germanicus’un başının burnu, Britanya Müzesi’nde sergilenen bir heykelde açıkça kazınmış.
Eski Mısır'dan Roma’ya kadar birçok kültürde, bir heykelin burnunu kırmak sembolik bir anlam taşıyordu. Heykelin ruhunun ya da temsil ettiği kişinin gücünün burun yoluyla “nefes aldığına” inanılıyordu.
Bu yüzden burnu kırarak, heykelin gücünü yok ettiklerini düşünüyorlardı. Ayrıca antik dünyada burun kesme cezası yaygın bir uygulamaydı. Suçluların ya da isyancıların burunları kesilir ve cezalandırma, heykellerde de sembolik olarak uygulanırdı.
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Roma ve Yunan adalet sistemlerinde bu tür cezalar oldukça yaygındı. Burnu kesilmiş bir heykel, aslında temsil ettiği kişiye verilen bir ceza anlamına gelebiliyordu.
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