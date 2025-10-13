Ankara’da Su Tehlikesi: Barajların Doluluk Oranı Yüzde 15,53’e Kadar Geriledi

Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 15,53 seviyesine geriledi. Aktif kullanılabilir su miktarı 59 bin metreküp olarak belirlendi. ASKİ verilerine göre; yılın ilk ayında barajlara 23 milyon 485 bin metreküp su girişi oldu. Şubat ayında bu rakam düşerek 1 milyon 362 bin metreküp seviyesinde kaldı. En yüksek su girişi ise 38 milyon 344 bin metreküp ile nisan ayında kaydedildi.

Ancak yaz aylarıyla birlikte barajlara giren su miktarı azaldı. Mayıs’ta 34 milyon 821 bin metreküp su girerken, Haziran’da bu rakam 5,6 milyon metreküp, Temmuz’da 4 milyon metreküp, Ağustos’ta 3,7 milyon metreküp, Eylül'de 5,2 milyon iken Ekim ayı ilk 10 gününde yalnızca 1,4 milyon seviyesinde kaldı.