Ankara’da Su Tehlikesi: Barajların Doluluk Oranı Yüzde 15,53’e Kadar Geriledi
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) verilerine göre Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 15,53 seviyesine geriledi. Aktif kullanılabilir su miktarı 59 bin metreküp olarak ölçüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ASKİ, baraj doluluk oranlarını ve su girişi verilerini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ASKİ'nin açıkladığı verilere göre Ankara'daki barajların doluluk oranlarında büyük farklılıklar dikkat çekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın