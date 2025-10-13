onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara’da Su Tehlikesi: Barajların Doluluk Oranı Yüzde 15,53’e Kadar Geriledi

Ankara’da Su Tehlikesi: Barajların Doluluk Oranı Yüzde 15,53’e Kadar Geriledi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2025 - 07:30

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) verilerine göre Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 15,53 seviyesine geriledi. Aktif kullanılabilir su miktarı 59 bin metreküp olarak ölçüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ASKİ, baraj doluluk oranlarını ve su girişi verilerini açıkladı.

ASKİ, baraj doluluk oranlarını ve su girişi verilerini açıkladı.

Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 15,53 seviyesine geriledi. Aktif kullanılabilir su miktarı 59 bin metreküp olarak belirlendi. ASKİ verilerine göre; yılın ilk ayında barajlara 23 milyon 485 bin metreküp su girişi oldu. Şubat ayında bu rakam düşerek 1 milyon 362 bin metreküp seviyesinde kaldı. En yüksek su girişi ise 38 milyon 344 bin metreküp ile nisan ayında kaydedildi.

Ancak yaz aylarıyla birlikte barajlara giren su miktarı azaldı. Mayıs’ta 34 milyon 821 bin metreküp su girerken, Haziran’da bu rakam 5,6 milyon metreküp, Temmuz’da 4 milyon metreküp, Ağustos’ta 3,7 milyon metreküp, Eylül'de 5,2 milyon iken Ekim ayı ilk 10 gününde yalnızca 1,4 milyon seviyesinde kaldı.

ASKİ'nin açıkladığı verilere göre Ankara'daki barajların doluluk oranlarında büyük farklılıklar dikkat çekiyor.

ASKİ'nin açıkladığı verilere göre Ankara'daki barajların doluluk oranlarında büyük farklılıklar dikkat çekiyor.

Çamlıdere Barajı 1 milyar 220 milyon metreküp kapasiteye sahip olmasına rağmen yalnızca yüzde 16,13 doluluk oranına ulaştı. Benzer şekilde, Çubuk 2 Barajı yüzde 9, Eğrekkaya Barajı yüzde 21,92, Kurtboğazı Barajı ise yüzde 10,20 seviyesinde bulunuyor. Buna karşın, Kesikköprü Barajı yüzde 100 doluluk oranıyla öne çıktı. Kargalı Barajı Ağustos ayındaki su yüzdesi 99,63 iken şuan ki su yüzdesi 18,45. Türkşerefli Barajı'nın ise yalnızca yüzde 5,92 doluluk oranına sahip olması dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın