Amerika'da Bahşiş Kültürünün Bu Kadar Yaygın Olmasının Sebebi Nedir?

Hepimizin filmlerden aşina olduğu o klasik sahneler: Garsona teşekkür edip cüzdana uzanmak. Ancak Amerikalılar için bahşiş vermek sadece bir teşekkür değil, aynı zamanda bir zorunluluk gibi hissediliyor. İşin aslına bakılırsa, bu kültür Amerika’nın kapitalist düzeniyle şekillenmiş durumda. İster yemek sektöründe ister bir markette olun, her köşede bir bahşiş beklentisiyle karşılaşmanız mümkün... Sahiden neden?

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