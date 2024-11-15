Amerika'da Bahşiş Kültürünün Bu Kadar Yaygın Olmasının Sebebi Nedir?
Amerika'da Bahşiş Kültürünün Bu Kadar Yaygın Olmasının Sebebi Nedir?
Hepimizin filmlerden aşina olduğu o klasik sahneler: Garsona teşekkür edip cüzdana uzanmak. Ancak Amerikalılar için bahşiş vermek sadece bir teşekkür değil, aynı zamanda bir zorunluluk gibi hissediliyor. İşin aslına bakılırsa, bu kültür Amerika’nın kapitalist düzeniyle şekillenmiş durumda. İster yemek sektöründe ister bir markette olun, her köşede bir bahşiş beklentisiyle karşılaşmanız mümkün... Sahiden neden?
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Bahşiş verme kültürü, aslında Amerika'da 20. yüzyıldan önce kabalık olarak görülüyordu. O dönemlerde, özellikle Avrupa'yı ziyaret eden Amerikalılar, bahşiş kültüründen hoşlanmazlardı.
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Bu dönemde Avrupa’nın aksine Amerika’da işverenler, müşterilerin verdiği bahşişleri aşağılayıcı bir jest olarak değerlendirirdi. Ancak konaklama sektörü büyüdükçe, işçilerin maaşları yeterli gelmemeye başladı ve bahşiş artık olmazsa olmaz bir hale geldi.
1960 yılına gelindiğinde Amerikan Kongresi, işçilere bahşiş verilmesi halinde işverenin asgari ücretin altında ödeme yapmasına izin verdi. Bu fırsatı değerlendiren işverenler, "tip box" (bahşiş kutusu) uygulamasını yaygınlaştırarak maaş ödemelerini düşürdü.
Bahşiş, adeta işverenin işçiye ödediği maaşı dengeleyen bir gelir kaynağı haline geldi. Günümüzde Amerika’da bir işçi bahşiş aldığı takdirde, gelirinin büyük bir kısmı bu bahşişten sağlanıyor.
Bu sistem, özellikle yemek sektöründe en az %20 oranında bahşiş bırakılmasını zorunlu hale getirmiş durumda.
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Amerikalılar artık bir market alışverişinde bile bahşiş beklentisiyle karşılaşabiliyor. Günümüzde birçok markette, kasada ödeme yaparken karşınıza çıkan "bahşiş ekranları," Amerikalılar arasında tartışmalı bir konu haline gelmiş durumda.
Hatta bir fırından ekmek aldığınızda bile bahşiş bırakmanız beklenebiliyor. Özellikle turistler için kafa karıştırıcı bir durum olan bahşiş kültürü, aslında hizmet kalitesiyle değil, Amerikan kapitalist düzeniyle ilişkilendirilmiş durumda.
Çoğu Amerikalı, toplum baskısı ve hizmet sektörünün beklentileri nedeniyle bahşiş vermek zorunda hissediyor. Ancak bu kültürün asıl kazananı müşteriler değil, işverenler.
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