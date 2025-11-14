Altın Fiyatı Ne Kadar? Altın Fiyatları Yeniden Yükseliyor: Çeyrek Altın Yeniden 10.000 TL Sınırında
14 Kasım Cuma altın fiyatı ne kadar? Altında önceki 3 haftada yaşanan düşüş serisi artık son buldu. Çeyrek altın yeniden 10.000 TL barajına yaklaşırken Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı da 6.000 TL sınırına geldi. Gram altın fiyatı 5.730 TL ve ons fiyatı 4.205 dolardan güne başlıyor. İşte özellikle ABD’de Meclis’in açılmasının ardından yeniden yükselişe geçen altın fiyatlarındaki son durum ve bundan sonraki dönemde altın fiyatları hakkındaki beklentiler…
Altın fiyatları, uzun süre yaşanan durgunluk sonrasında bir kez daha yükselişe geçti.
Altın fiyatları neden yükseldi? Altın yeniden yükselecek mi?
Altın fiyatları yıl sonuna ne kadar olacak?
