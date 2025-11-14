onedio
Altın Fiyatı Ne Kadar? Altın Fiyatları Yeniden Yükseliyor: Çeyrek Altın Yeniden 10.000 TL Sınırında

Altın Fiyatı Ne Kadar? Altın Fiyatları Yeniden Yükseliyor: Çeyrek Altın Yeniden 10.000 TL Sınırında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.11.2025 - 08:10

14 Kasım Cuma altın fiyatı ne kadar? Altında önceki 3 haftada yaşanan düşüş serisi artık son buldu. Çeyrek altın yeniden 10.000 TL barajına yaklaşırken Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı da 6.000 TL sınırına geldi. Gram altın fiyatı 5.730 TL ve ons fiyatı 4.205 dolardan güne başlıyor. İşte özellikle ABD’de Meclis’in açılmasının ardından yeniden yükselişe geçen altın fiyatlarındaki son durum ve bundan sonraki dönemde altın fiyatları hakkındaki beklentiler…

Altın fiyatları, uzun süre yaşanan durgunluk sonrasında bir kez daha yükselişe geçti.

Altın fiyatları, uzun süre yaşanan durgunluk sonrasında bir kez daha yükselişe geçti.

Dün akşam piyasa kapanırken altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 195,4 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 5 milyon 940 bin lira oldu.

14 Kasım Cuma altın fiyatları ise yeniden yükseliş trendinde. İç piyasalarda 14 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.730 TL’den güne başlıyor. Gram altın da ekim ayında kâr satışları sonrası 5.243 TL’ye kadar düşüş yaşamıştı. Son durumda gram fiyatı gördüğü dip seviyeden %9,3 yükselmiş oldu. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 5.985 TL’ye yükseldi ve psikolojik seviye olan 6.000 TL’ye oldukça yaklaştı. Ekimin son haftasında 9.000 TL sınırına kadar gerileyen çeyrek altının satış fiyatı ise bu sabah ilk işlemlerde 9.755 TL’den gerçekleşiyor.

Altın fiyatları neden yükseldi? Altın yeniden yükselecek mi?

ABD’de hükümetin yeniden faaliyete geçmesi küresel piyasalarda altını yeniden parlattı. Altın fiyatları üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. CNN Türk'e konuşan Finans Analisti İslam Memiş de altındaki yükselişi hükümetin açılması ve küresel belirsizliklerle açıklarken, yıl sonu ve 2026 beklentilerini de paylaştı. Altındaki yükselişi hem panik alımı hem de güvenli liman talebine bağlayan Memiş, sert dalgalanmaların yıl sonuna kadar devam edebileceğini vurguladı. Yatırımcılar için alım-satım dengesi öneren Memiş, kısa vadede 5 bin 500-6 bin TL bandının önemli olduğunu belirtti. Orta ve uzun vadede ise altının değerini koruyacağını, özellikle jeopolitik gerilimler, savaş ve enflasyon gibi faktörlerin fiyatları destekleyeceğini söyledi.

Altın fiyatları yıl sonuna ne kadar olacak?

Altın fiyatları yıl sonuna ne kadar olacak?

2026 yılında gram altının yıllık bazda 8 bin TL seviyesine ulaşabileceğini öngören Memiş, muhtemel jeopolitik krizlerde bu rakamın beş haneli seviyelere çıkabileceğini de belirtti. Altının güvenli liman olma özelliği ve Merkez Bankalarının stok artırımıyla uzun vadede yükseliş eğilimini sürdüreceği ifade edildi. Memiş, yatırımcıların fiyatlara odaklanmaktan çok ellerindeki altının miktarına sahip çıkmaları gerektiğini, manipülasyon ve belirsizlik ortamında bu yaklaşımın önem taşıdığını vurguladı.

