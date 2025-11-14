Altın Fiyatı Ne Kadar? Altın Fiyatları Yeniden Yükseliyor: Çeyrek Altın Yeniden 10.000 TL Sınırında

ABD’de hükümetin yeniden faaliyete geçmesi küresel piyasalarda altını yeniden parlattı. Altın fiyatları üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. CNN Türk'e konuşan Finans Analisti İslam Memiş de altındaki yükselişi hükümetin açılması ve küresel belirsizliklerle açıklarken, yıl sonu ve 2026 beklentilerini de paylaştı. Altındaki yükselişi hem panik alımı hem de güvenli liman talebine bağlayan Memiş, sert dalgalanmaların yıl sonuna kadar devam edebileceğini vurguladı. Yatırımcılar için alım-satım dengesi öneren Memiş, kısa vadede 5 bin 500-6 bin TL bandının önemli olduğunu belirtti. Orta ve uzun vadede ise altının değerini koruyacağını, özellikle jeopolitik gerilimler, savaş ve enflasyon gibi faktörlerin fiyatları destekleyeceğini söyledi.