Almanya'ya Dönüş Yolunda Sitem: "Türkiye’de Bize Karşı Davranışlar Bizi Üzüyor Ama Yıldırmıyor"
Yıllık tatillerini geçirmek için Türkiye’ye gelen gurbetçi vatandaşların geri dönüşü sürüyor. Avrupa’ya dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşanırken, Almanya’ya giden Ali Kılınç, “Türkiye’de bize karşı davranışlar bizi üzüyor” açıklamasında bulundu.
Gurbetçi vatandaş ayrıca, “Balık denizde yaşar ama suyun kıymetini bilmezmiş ya bu Türkiye’de yaşayanlar bu ülkenin kıymetini bilmiyor” ifadelerini de kullandı.
Gurbetçi vatandaşların tatillerinin bitmesiyle Kapıkule Sınır Kapısı’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Gurbetçi vatandaşın sitem dolu açıklamaları 👇
