Almanya'ya Dönüş Yolunda Sitem: "Türkiye’de Bize Karşı Davranışlar Bizi Üzüyor Ama Yıldırmıyor"

Almanya’ya dönen Ali Kılınç ise sınır kapısında sitemli açıklamalarda bulundu.

Gurbetçi vatandaş, 'İnsanlarımızın bize karşı bazı davranışları bizi üzüyor ama yıldırmıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde daha iyi olacak. Biz Türkiye'ye geldiğimizde geziye çıkmıyoruz, ana vatanımıza, sılamıza, toprağımıza dönüyoruz. Beklentimiz, bize karşı biraz daha hoşgörülü olunması.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 5 dakika fazla durmanın bile çok büyük mutluluk olduğunu söyleyen Ali Kılınç, “Hani derler ya balık denizde yaşar, suyun kıymetini bilmezmiş. Bu ülkede yaşayan insanlara bu ülkenin kıymetini bilmelerini tavsiye ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.