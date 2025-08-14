onedio
Almanya'ya Dönüş Yolunda Sitem: "Türkiye’de Bize Karşı Davranışlar Bizi Üzüyor Ama Yıldırmıyor"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.08.2025 - 19:15

Yıllık tatillerini geçirmek için Türkiye’ye gelen gurbetçi vatandaşların geri dönüşü sürüyor. Avrupa’ya dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşanırken, Almanya’ya giden Ali Kılınç, “Türkiye’de bize karşı davranışlar bizi üzüyor” açıklamasında bulundu.

Gurbetçi vatandaş ayrıca, “Balık denizde yaşar ama suyun kıymetini bilmezmiş ya bu Türkiye’de yaşayanlar bu ülkenin kıymetini bilmiyor” ifadelerini de kullandı.

Gurbetçi vatandaşların tatillerinin bitmesiyle Kapıkule Sınır Kapısı’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Almanya’ya dönen Ali Kılınç ise sınır kapısında sitemli açıklamalarda bulundu.

Gurbetçi vatandaş, 'İnsanlarımızın bize karşı bazı davranışları bizi üzüyor ama yıldırmıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde daha iyi olacak. Biz Türkiye'ye geldiğimizde geziye çıkmıyoruz, ana vatanımıza, sılamıza, toprağımıza dönüyoruz. Beklentimiz, bize karşı biraz daha hoşgörülü olunması.” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’de 5 dakika fazla durmanın bile çok büyük mutluluk olduğunu söyleyen Ali Kılınç, “Hani derler ya balık denizde yaşar, suyun kıymetini bilmezmiş. Bu ülkede yaşayan insanlara bu ülkenin kıymetini bilmelerini tavsiye ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
