Ünlü Marketlerin Et Tedarikçisiydi: Erşan Et Konkordato Başvurusu Yapan Firmalar Arasına Katıldı
Türkiye’de son yıllarda iflasına eşiğine gelen firmalar arasına Erşan Et de katıldı. Mahkeme tarafından 3 aylık mühlet tanınan Erşan Et için konkordato komiser heyeti oluşturuldu.
Erşan Et, vatandaşların sıklıkla kullandığı Migros, BİM, A101 gibi marketlerin yanı sıra ünlü restoran zinciri McDonald’s’a da et ve burger tedariki yapmasıyla biliniyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de son yıllarda birçok firma işlerini ve borçlarını döndüremez hale geldi. Faizlerin yüksek olması sebebiyle krediye ulaşamayan bazı firmalar darboğazda.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın