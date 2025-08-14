onedio
Ünlü Marketlerin Et Tedarikçisiydi: Erşan Et Konkordato Başvurusu Yapan Firmalar Arasına Katıldı

Ünlü Marketlerin Et Tedarikçisiydi: Erşan Et Konkordato Başvurusu Yapan Firmalar Arasına Katıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.08.2025 - 18:24

Türkiye’de son yıllarda iflasına eşiğine gelen firmalar arasına Erşan Et de katıldı. Mahkeme tarafından 3 aylık mühlet tanınan Erşan Et için konkordato komiser heyeti oluşturuldu.

Erşan Et, vatandaşların sıklıkla kullandığı Migros, BİM, A101 gibi marketlerin yanı sıra ünlü restoran zinciri McDonald’s’a da et ve burger tedariki yapmasıyla biliniyordu.

Türkiye'de son yıllarda birçok firma işlerini ve borçlarını döndüremez hale geldi. Faizlerin yüksek olması sebebiyle krediye ulaşamayan bazı firmalar darboğazda.

Türkiye’de son yıllarda birçok firma işlerini ve borçlarını döndüremez hale geldi. Faizlerin yüksek olması sebebiyle krediye ulaşamayan bazı firmalar darboğazda.

Son olarak Metro, Migros, Carrefour, BİM, Şok, A101, Özdilek, Çağdaş marketlere ve restoran zinciri McDonald’s’a et ve burger tedariki yapan Erşan Et de konkordato için mahkemeye başvurdu.

Evrensel’de yer alan habere göre, Bilecik 3. Asliye Mahkemesi, 8 Ağustos tarihli kararında Erşan Et için 3 ay süreyle geçici mühlet açıkladı. Firmanın finansal tablolarını incelemek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti oluşturuldu. Heyette Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Belkıs Öztürk, İcra İflas Hukukunda Uzman Şevki Yetiker ve Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Efsal Uzun yer aldı.

Üç aylık değerlendirmenin ardından mahkeme, firmanın konkordato sürecine yönelik nihai kararı açıklayacak. Gerekli görülmesi halinde geçici mühlet bir yıla uzatılabilir. Ancak ekonomik taahhütler yerine getirilmezse, mahkeme Erşan Et’in iflasına da hükmedebilir.

