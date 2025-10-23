onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Almanya'daki Benzin İstasyonlarında Neden Pompacı Yok? 2 Nedeni Varmış!

Almanya'daki Benzin İstasyonlarında Neden Pompacı Yok? 2 Nedeni Varmış!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.10.2025 - 15:52

İçerik Devam Ediyor

Yurt dışına giden herkesin dikkatini çeken o detay: Almanya’da benzinlikte pompacı yok! Ülkede yakıtı sürücüler kendi dolduruyor. Peki neden? Bir içerik üreticisi en yalın haliyle anlattı.

Buyrun detaylara...

Kaynak: instagram.com/benyuxel/

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyada videolarıyla sık sık viral olan bir içerik üreticisi, Almanya'daki benzin istasyonlarında neden pompacı olmadığını açıkladı.

Sosyal medyada videolarıyla sık sık viral olan bir içerik üreticisi, Almanya'daki benzin istasyonlarında neden pompacı olmadığını açıkladı.

Aslında sebebi oldukça basit: işçi maliyetleri. İçerik üreticisi, Almanya’da dünyanın en yüksek işçi ücretlerinden birinin ödendiğini belirterek, bu yüzden benzinliklerde ekstra personel çalıştırmanın işletmeler için oldukça pahalıya geldiğini anlattı. Yani pompacı sistemi ekonomik açıdan sürdürülebilir değil.

Bir diğer önemli nokta ise güven. Alman sisteminin sürücülere güven üzerine kurulu olduğunu vurgulayan içerik üreticisi, burada insanların yakıtlarını kendinin doldurduğunu ardından da içeride ödeme yaptığını anlattı. “Ya doldurup kaçarsa?” diye soranlara ise cevap net: kameralar! Bir kez kaçarsanız plakanız kaydediliyor ve bir daha hiçbir istasyondan yakıt alamıyorsunuz. Sizce bu sistem Türkiye'ye de uygun olur mu?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Serap

turkiyede olsa boku yedik