Almanya'daki Benzin İstasyonlarında Neden Pompacı Yok? 2 Nedeni Varmış!

Aslında sebebi oldukça basit: işçi maliyetleri. İçerik üreticisi, Almanya’da dünyanın en yüksek işçi ücretlerinden birinin ödendiğini belirterek, bu yüzden benzinliklerde ekstra personel çalıştırmanın işletmeler için oldukça pahalıya geldiğini anlattı. Yani pompacı sistemi ekonomik açıdan sürdürülebilir değil.

Bir diğer önemli nokta ise güven. Alman sisteminin sürücülere güven üzerine kurulu olduğunu vurgulayan içerik üreticisi, burada insanların yakıtlarını kendinin doldurduğunu ardından da içeride ödeme yaptığını anlattı. “Ya doldurup kaçarsa?” diye soranlara ise cevap net: kameralar! Bir kez kaçarsanız plakanız kaydediliyor ve bir daha hiçbir istasyondan yakıt alamıyorsunuz. Sizce bu sistem Türkiye'ye de uygun olur mu?