Alman Genç Rober Hatemo’nun “Senden Çok Var” Şarkısını Söylemek İsterken Yeni Bir Dil Keşfetti

Bilmediğiniz bir dilde şarkı söylerken acaba nasıl kelimeler söylüyorsunuz? Şarkıdaki sesleri taklit edip o kelimeleri söylemeye çalışırken muhtemelen ortaya saçma sapan cümleler çıkıyordur :)
Alman bir içerik üreticisi de 'Türkçe konuşmuyoruz ama...' akımına katıldı ve Rober Hatemo'dan 'Senden Çok Var' şarkısını söyledi. Daha doğrusu, söylemeye çalıştı!
Kaynak: TikTok / eyfreundin
Şarkının nakaratında kendinden geçti.
