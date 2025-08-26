onedio
Alman Genç Rober Hatemo’nun “Senden Çok Var” Şarkısını Söylemek İsterken Yeni Bir Dil Keşfetti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
26.08.2025 - 23:38

Bilmediğiniz bir dilde şarkı söylerken acaba nasıl kelimeler söylüyorsunuz? Şarkıdaki sesleri taklit edip o kelimeleri söylemeye çalışırken muhtemelen ortaya saçma sapan cümleler çıkıyordur :)

Alman bir içerik üreticisi de 'Türkçe konuşmuyoruz ama...' akımına katıldı ve Rober Hatemo'dan 'Senden Çok Var' şarkısını söyledi. Daha doğrusu, söylemeye çalıştı! 

Kaynak: TikTok / eyfreundin

Buradan izleyebilirsiniz;

Şarkının nakaratında kendinden geçti.

Şarkıda yalnızca 'ikiiiii' ve 'oooo' kısmını doğru bir şekilde söyleyen Alman genç, dinleyenlere de doğrusunu unutturmayı başardı. Her ne kadar doğru söylemese de şarkının ruhunu sonuna kadar yaşayan genç, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

