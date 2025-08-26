onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Masaüstü Duvar Kağıdındaki Meşhur Manzaranın Gerçek Hali Görenleri Büyüledi

Masaüstü Duvar Kağıdındaki Meşhur Manzaranın Gerçek Hali Görenleri Büyüledi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.08.2025 - 20:37

İçerik Devam Ediyor

Bilgisayarlarımızda otomatik olarak yüklü gelen birçok manzara fotoğrafı var. Bu manzaralar arasından dilediğinizi duvar kağıdı olarak seçebilir ve her güne bu manzaraya bakarak başlayabilirsiniz. Peki bu manzaraların gerçekte nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi?

Yabancı bir içerik üreticisi, Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Wharariki Plajı’nı ziyaret etti.

Kaynak: IG / getlostwithliam

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Size de tanıdık geldi, değil mi?

Size de tanıdık geldi, değil mi?

Görmüş olduğunuz bu manzaraYeni Zelanda’nın Güney Adası’nda bulunan Wharariki Plajı’na ait. Eğer bir gün yolunuz düşerse bu sakin sahilde uzun bir yürüyüş yapmayı, muhteşem kıyı şeridini, mağaraları ve yol boyunca uzanan devasa kum tepelerini görmeden dönmeyin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın