Vatandaşın Uğramadığı Pazar Pazarcılar İçin Top Sahası Oldu: "Kuyruk Var Kuyruk"

Vatandaşın Uğramadığı Pazar Pazarcılar İçin Top Sahası Oldu: "Kuyruk Var Kuyruk"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.08.2025 - 19:59

Son günlerde pazarcıların sosyal olaylarla ilgili çektiği videolar ilgi ile takip ediliyor. Mersin’deki pazarcılar da işlerin durgun olduğunu, pazara kimsenin uğramadığını top oynayarak anlatmaya çalıştı. Vatandaşların uğramadığı pazar, pazarcılar için top sahasında öndü. Paylaşımı yapan kişi, “kuyruk var kuyruk” diyerek de trajikomik olayı anlatmayı çalıştı.

İşte Mersin’deki boş pazardan görüntüler 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
The_Devil_of_Ramadi

Avrupa'ya ihraç ettiğimiz yerli ve milli 🐑🐑🐑🐑 duyurulur.