Vatandaşın Uğramadığı Pazar Pazarcılar İçin Top Sahası Oldu: "Kuyruk Var Kuyruk"

Son günlerde pazarcıların sosyal olaylarla ilgili çektiği videolar ilgi ile takip ediliyor. Mersin’deki pazarcılar da işlerin durgun olduğunu, pazara kimsenin uğramadığını top oynayarak anlatmaya çalıştı. Vatandaşların uğramadığı pazar, pazarcılar için top sahasında öndü. Paylaşımı yapan kişi, “kuyruk var kuyruk” diyerek de trajikomik olayı anlatmayı çalıştı.
İşte Mersin’deki boş pazardan görüntüler 👇
