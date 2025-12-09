onedio
Airfryer'da Yumurtalı Patates, Ton Balıklı Çıtır Patates Salatası ve Salsa Soslu Çıtır Patates Nasıl Yapılır?

09.12.2025 - 19:31

Patates severler için gerçek bir şölen! Yumurtalı patates ile klasik kahvaltı lezzetini, ton balıklı çıtır patates salatası ile öğle yemeklerini ve salsa soslu çıtır patates ile akşam atıştırmalıklarını bir araya getirebilirsiniz! 🤤

Yumurtalı Patates, Ton Balıklı Çıtır Patates Salatası ve Salsa Soslu Çıtır Patates Nasıl Yapılır?

Yumurtalı Patates

Malzemeler:

  • 3 adet patates (doğranmış) 

  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 3 adet yumurta

Yapılışı:

1. Patatesleri sıvı yağ ve tuzla birlikte karıştırdıktan sonra hazneye yerleştirin. 190 derecede 30 dakika pişirin.

2. Yumurtayla hazırlayacağınız kadarını güveç haznesine aktarın ve çırpılmış yumurtaları ekleyin. 170 derecede 10 dakika daha pişirin ve servis edin. 

Ton Balıklı Çıtır Patates Salatası

Malzemeler:

  • 3 adet patates (doğranmış) 

  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1,5 çay kaşığı tuz

Sosu İçin:

  • 3 yemek kaşığı mayonez

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 yemek kaşığı kapari turşusu

  • 180 gram ton balığı 

  • 1 avuç kıyılmış roka

Yapılışı:

1. Patatesleri sıvı yağ ve tuzla birlikte karıştırdıktan sonra hazneye yerleştirin. 190 derecede 30 dakika pişirin.

2. Bir kasede mayonez, hardal, kıyılmış dereotu, limon suyu, kapari turşusu ve ton balığını karıştırın. 

3. Patates ve kıyılmış rokaları da karışıma ekleyip karıştırarak servis edin. 

Salsa Soslu Çıtır Patates 

  • Malzemeler:

  • 3 adet patates (doğranmış) 

  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1,5 çay kaşığı tuz

Sosu İçin:

  • 1 adet büyük boy domates

  • 1/2 adet kuru soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tutam taze kişniş yaprakları

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 1 tatlı kaşığı acı sos

  • 1/2 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

  • 2 yemek kaşığı ekşi krema

Yapılışı:

1. Patatesleri sıvı yağ ve tuzla birlikte karıştırdıktan sonra hazneye yerleştirin. 190 derecede 30 dakika pişirin.

2. Sosu için tüm malzemeleri robottan geçirin. Patatesleri servis tabağına alıp üzerine salsa sos ve ekşi krema ekleyip servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

