Airfryer'da Domatesli Mini Börek ve Kabak Cipsi Nasıl Yapılır?

luna - Onedio Üyesi
05.09.2025 - 19:32

Küçük atıştırmalıkların büyük mutluluklar getirdiğini kim söylemişse, kesinlikle haklıymış! Hem pratik hem de lezzetli bir fikir arıyorsan, domatesli mini börekler ve çıtır kabak cipsleri tam sana göre.

Hem kahvaltıda hem çay saatlerinde sunabileceğin bu ikiliyle kendini şımartabilirsin! 🤩

Domatesli Mini Börek ve Kabak Cipsi Nasıl Yapılır?

Domatesli Mini Börek ve Kabak Cipsi Nasıl Yapılır?

Domatesli Mini Börek

Malzemeler:

  • 1 adet soğan (küp doğranmış)

  • 2 adet yeşil biber (doğranmış) 

  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 4 adet domates (rondodan geçirilmiş) 

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1/4 demet maydanoz (kıyılmış) 

Sosu İçin:

  • 1 adet yumurta

  • 1 su bardağı süt

  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 2 adet yufka

Yapılışı:

1. Airfryer güveç haznesine doğranmış sığan, yeşil biber, sıvı yağ, rondodan geçirilmiş domates, tuz, karabiber ve maydanozu ekleyip 200 derecede 15 dk pişirin, ardından soğuması için oda sıcaklığında bekletin.

2. Bir kasede yumurta, süt, sıvı yağ ve tuzu karıştırın. Yufkalardan birini tezgaha serin. Üzerine sosun yarısını fırça yardımıyla sürün.  Domatesli harcı yayın ve üzerine diğer yufkayı serip kalan sosu fırça yardımıyla sürün.

3. Kenarlardan keserek dikdörtgen bir yufka elde edin. Kalan yufka parçalarını da üzerine ekleyin. Hazırladığınız böreği rulo haline getirip 2 parmak kalınlığında kesin ve Arifryer haznesine yerleştirin. 180 derecede 15 dakika pişirin.

Kabak Cipsi

Malzemeler:

  • 2 adet kabak. (dilimlenmiş)

  • 2 su bardağı panko

  • 50 gram rendelenmiş parmesan

  • 1 avuç dereotu (kıyılmış)

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Üzeri İçin:

  • Sprey yağ

Yapılışı:

1. Bir kasede panko, parmesan, kıyılmış dereotu ve sarımsak tozunu karıştırın.

2. Dilimlenmiş kabakları sırasıyla una, çırpılmış yumurtaya ve panko karışımına bulayın. Üzerine sprey yağ sıkıp, arada arka yüzlerini çevirerek 190 derecede 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

