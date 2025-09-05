Airfryer’da Domatesli Mini Börek ve Kabak Cipsi Nasıl Yapılır?

Domatesli Mini Börek
Malzemeler:
1 adet soğan (küp doğranmış)
2 adet yeşil biber (doğranmış)
4 yemek kaşığı sıvı yağ
4 adet domates (rondodan geçirilmiş)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1/4 demet maydanoz (kıyılmış)
Sosu İçin:
1 adet yumurta
1 su bardağı süt
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1/2 çay kaşığı tuz
2 adet yufka
Yapılışı:
1. Airfryer güveç haznesine doğranmış sığan, yeşil biber, sıvı yağ, rondodan geçirilmiş domates, tuz, karabiber ve maydanozu ekleyip 200 derecede 15 dk pişirin, ardından soğuması için oda sıcaklığında bekletin.
2. Bir kasede yumurta, süt, sıvı yağ ve tuzu karıştırın. Yufkalardan birini tezgaha serin. Üzerine sosun yarısını fırça yardımıyla sürün. Domatesli harcı yayın ve üzerine diğer yufkayı serip kalan sosu fırça yardımıyla sürün.
3. Kenarlardan keserek dikdörtgen bir yufka elde edin. Kalan yufka parçalarını da üzerine ekleyin. Hazırladığınız böreği rulo haline getirip 2 parmak kalınlığında kesin ve Arifryer haznesine yerleştirin. 180 derecede 15 dakika pişirin.
Kabak Cipsi
Malzemeler:
2 adet kabak. (dilimlenmiş)
2 su bardağı panko
50 gram rendelenmiş parmesan
1 avuç dereotu (kıyılmış)
1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
Üzeri İçin:
Yapılışı:
1. Bir kasede panko, parmesan, kıyılmış dereotu ve sarımsak tozunu karıştırın.
2. Dilimlenmiş kabakları sırasıyla una, çırpılmış yumurtaya ve panko karışımına bulayın. Üzerine sprey yağ sıkıp, arada arka yüzlerini çevirerek 190 derecede 15 dakika pişirin.
Afiyet olsun!
