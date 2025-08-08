onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Ailen Bir Şirket Olsaydı Senin Title’ın Ne Olurdu?

etiket Ailen Bir Şirket Olsaydı Senin Title’ın Ne Olurdu?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.08.2025 - 17:01

Düşün bakalım ailen bir şirket... Peki sen bu şirkette CEO mu olurdun yoksa stajyer mi? Ya da finans işlerine mi bakardın? Senin bu şirkette title'ın ne olurdu? Bu sorunun yanıtını öğrenmenin tek bir yolu var o da bu testi çözmek. Hazırsan başlıyoruz hadi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ailende biri problem yaşadığında ilk kim fark eder?

2. Evde biri moral olarak çöktüğünde ne yaparsın?

3. Evde genellikle bir şeylerini kaybeder misin?

4. Bayram planı yapılacaksa yaklaşımın hangisi olur?

5. Ev alışverişinden sen mi sorumlusun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki aile kararlarında senin rolün nedir?

7. Akşam yemeklerini ailenle yemeye özen gösterir misin?

8. Ailede biriyle aran bozulduysa…

Kesinlikle CEO!

Sen aile şirketinin kalbi ve beyni gibisin. Her şey senden soruluyor ve herkes de sana danışıyor. Kriz anlarını yönetmek senin için, zaten üstüne de yok. Organizasyon desen o da sende var... Sen olmasan bu aile dağılır bile diyebiliriz. Senin olayın bu düzeni kurar, insanları motive eder, işlerin yürüdüğünden emin olursun!

Kesinlikle CCO!

Kesinlikle CCO!

Yani iletişim direktörü! Ailenin dış dünyayla ve aynı zamanda da iç dünyayla olan tüm iletişimini sen yönetiyorsun. Duygusal dengeyi kuruyor, kriz anlarında ara bulucu oluyorsun. Doğru anda doğru şeyi söylemeyi bilen sensin. O yüzden senin olmadığın bi dünyada bu aile içinde iletişim krizi çıkar, taşlar bir türlü yerine oturmaz!

Kesinlikle destek hizmeti uzmanı!

Evde kimin neye ihtiyacı varsa ilk sen fark edersin. Hasta olana çorba, moralsize motivasyon, misafire ikram hep senden gelir. Görünmeyen işleri üstlenir, kimse fark etmeden her şeyin rayında gitmesini sağlarsın. Sessiz ama etkili gücünle aile yapısının temel taşısın. Gerçekten çok iyi geliyorsun bu aileye!

Kesinlikle finansçı!

Kimin neye ne kadar harcadığını ilk sen fark edersin. Evdeki indirimleri bilen, harcamaları dengeleyen ve “biraz dikkat edelim” diyen sensin. Maddi disiplini elden bırakmayan, ekonomik zekanla güven veren bir rolün var. Bazen aile üyelerini sıksan da bu ailenin ekonomik kalbi tamamen sensin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın