Ailen Bir Şirket Olsaydı Senin Title’ın Ne Olurdu?
Düşün bakalım ailen bir şirket... Peki sen bu şirkette CEO mu olurdun yoksa stajyer mi? Ya da finans işlerine mi bakardın? Senin bu şirkette title'ın ne olurdu? Bu sorunun yanıtını öğrenmenin tek bir yolu var o da bu testi çözmek. Hazırsan başlıyoruz hadi!
1. Ailende biri problem yaşadığında ilk kim fark eder?
2. Evde biri moral olarak çöktüğünde ne yaparsın?
3. Evde genellikle bir şeylerini kaybeder misin?
4. Bayram planı yapılacaksa yaklaşımın hangisi olur?
5. Ev alışverişinden sen mi sorumlusun?
6. Peki aile kararlarında senin rolün nedir?
7. Akşam yemeklerini ailenle yemeye özen gösterir misin?
8. Ailede biriyle aran bozulduysa…
Kesinlikle CEO!
Kesinlikle CCO!
Kesinlikle destek hizmeti uzmanı!
Kesinlikle finansçı!
