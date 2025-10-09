Aile Yılında Türkiye'nin En Kapsamlı Aile Festivali Başlıyor
2025’in Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından, aile bağlarını güçlendirmeye yönelik anlamlı bir etkinlik için hazırlıklar tamamlandı. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve RTÜK’ün destekleriyle düzenlenecek Aile Festivali, 10-12 Ekim tarihleri arasında tarihi Yedikule Hisarı’nda gerçekleştirilecek.
Halkbank, Türk Telekom, TRT, Tabii ve Sıfır Atık Vakfı’nın ana sponsorluğunda hayata geçirilen festival, aile değerlerini sanat, müzik ve kültürel etkinliklerle buluşturacak. Etkinlik, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açacak.
Festival 10-11-12 Ekim tarihlerinde yapılacak.
Müzik ve eğlence bir arada olacak.
Festivalde alışveriş deneyimi de yaşanacak.
Söyleşiler ve gastronomik lezzetlerde festival katılımcılarını bekliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın