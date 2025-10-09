Aile Yılında Türkiye'nin En Kapsamlı Aile Festivali Başlıyor

Festival alanında, katılımcılara keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatacak özel iş birliği alanları da bulunacak. Ziyaretçiler bu alanda, el emeği ürünlerden tasarım aksesuarlarına, aile ve çocuk temalı markalardan özgün hediyelik eşyalara kadar pek çok seçeneği bir arada keşfedebilecek. Türkiye’nin önde gelen alışveriş ve etkinlik platformlarından Zeruj da festivalin alışveriş alanlarında yer alacak. Zeruj stantları; modadan ev dekorasyonuna uzanan geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçilere renkli bir alışveriş atmosferi sunarken, kadın girişimcilere ürünlerini tanıtma ve hikâyelerini paylaşma fırsatı sağlayacak.

Öte yandan, çocuklu ailelerin ilgisini çekecek “Süperbüs” etkinlik alanı da festivalin en neşeli duraklarından biri olacak. Renkli kostümlü karakterlerin yer aldığı bu özel etkinlik otobüsü, minik ziyaretçilerle eğlenceli oyunlar oynayarak alana canlılık katacak. Açık alanda interaktif biçimde kurgulanan Süperbüs, çocuklara güvenli, eğlenceli ve unutulmaz bir deneyim yaşatacak.