Aile Yılında Türkiye'nin En Kapsamlı Aile Festivali Başlıyor

Hakan Karakoca
09.10.2025 - 18:22

2025’in Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından, aile bağlarını güçlendirmeye yönelik anlamlı bir etkinlik için hazırlıklar tamamlandı. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve RTÜK’ün destekleriyle düzenlenecek Aile Festivali, 10-12 Ekim tarihleri arasında tarihi Yedikule Hisarı’nda gerçekleştirilecek.

Halkbank, Türk Telekom, TRT, Tabii ve Sıfır Atık Vakfı’nın ana sponsorluğunda hayata geçirilen festival, aile değerlerini sanat, müzik ve kültürel etkinliklerle buluşturacak. Etkinlik, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açacak.

Festival 10-11-12 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Üç gün boyunca devam edecek festival, müzik dinletileri, tiyatro gösterimleri, çocuk atölyeleri, kitap fuarı, gastronomi deneyimleri ve açık hava sineması gibi birçok etkinliği bir araya getirecek. Tarihi Yedikule surlarının büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek festival, her yaştan katılımcıya keyifli anlar yaşatırken, ailelerin birlikte kaliteli vakit geçirmesine de ilham verecek.

Müzik ve eğlence bir arada olacak.

Festivalin enerjisini yükseltecek müzik ve sahne performansları, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Asuman Krause’nin sunumuyla sahnelenecek eğlenceli “Aileler Yarışıyor” programı, çocukların neşeyle izleyeceği Rafadan Tayfa – Grup Rafadan konseri ve Onur Erol’un etkileyici sahne performansı, Yedikule Hisarı’nın tarihi atmosferinde keyifli dakikalara ev sahipliği yapacak.

Ayrıca, merakla beklenen “Kod Adı Kırlangıç – 500 Yıllık Sır” dizisinin özel gösterimi de festivalin sürprizleri arasında yer alacak. Etkinlik boyunca çocuklar ve aileler için özel olarak tasarlanan yaratıcı atölyeler, sahne arkası buluşmaları ve “Hisarda Fenerli Gece Turu” gibi etkinlikler, katılımcılara hem eğlenceli hem kültürel açıdan zengin bir deneyim sunacak.

Festivalde alışveriş deneyimi de yaşanacak.

Festival alanında, katılımcılara keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatacak özel iş birliği alanları da bulunacak. Ziyaretçiler bu alanda, el emeği ürünlerden tasarım aksesuarlarına, aile ve çocuk temalı markalardan özgün hediyelik eşyalara kadar pek çok seçeneği bir arada keşfedebilecek. Türkiye’nin önde gelen alışveriş ve etkinlik platformlarından Zeruj da festivalin alışveriş alanlarında yer alacak. Zeruj stantları; modadan ev dekorasyonuna uzanan geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçilere renkli bir alışveriş atmosferi sunarken, kadın girişimcilere ürünlerini tanıtma ve hikâyelerini paylaşma fırsatı sağlayacak.

Öte yandan, çocuklu ailelerin ilgisini çekecek “Süperbüs” etkinlik alanı da festivalin en neşeli duraklarından biri olacak. Renkli kostümlü karakterlerin yer aldığı bu özel etkinlik otobüsü, minik ziyaretçilerle eğlenceli oyunlar oynayarak alana canlılık katacak. Açık alanda interaktif biçimde kurgulanan Süperbüs, çocuklara güvenli, eğlenceli ve unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Söyleşiler ve gastronomik lezzetlerde festival katılımcılarını bekliyor.

Festival kapsamında Hayati İnanç, Sinan Canan, Senai Demirci, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Bulut, Nurullah Genç, Varol Yaşaroğlu, Hatice Kübra Tongar, Gamze Özçelik ve Reshad Strik gibi değerli isimler, söyleşi ve imza günlerinde katılımcılarla bir araya gelecek. Bu etkinlikler, aile kavramının manevi, kültürel ve sosyal boyutlarını farklı perspektiflerden ele alacak, ziyaretçilere ilham verecek.

Ayrıca festival, damaklarda iz bırakacak bir gastronomi şöleniyle aileleri buluşturacak. Geleneksel Türk mutfağı ve dünya mutfaklarından seçkin lezzetler, Yedikule Hisarı’nda ziyaretçilere sunulacak. Kurulan gastronomi stantlarında gözleme, mantı, kebap, tatlılar ve çocuklara özel sağlıklı atıştırmalıklar yer alacak. Ünlü şeflerin kısa workshopları ve “küçük şefler mutfağı” etkinliği, hem yetişkinler hem de çocuklar için eğlenceli ve öğretici deneyimler sağlayacak.

Üç gün boyunca 50 binden fazla kişinin katılması beklenen Aile Festivali, aile bireylerine birlikte öğrenme, paylaşma ve eğlenme fırsatı sunarak kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Yedikule Hisarı’nın tarihi atmosferinde gerçekleşecek etkinlik, ziyaretçilere unutulmaz anılar biriktirme imkânı tanıyacak.

