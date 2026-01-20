Ağlamak İsteyip Bir Türlü Ağlayamayanların Göz Pınarını Çözen 12 Şarkı

Bu liste, sadece hüzünlü şarkılardan ibaret değil; yarım kalmışlıkların, söylenememiş vedaların ve telafisi olmayan pişmanlıkların birer yansıması. Hazırsanız, ruhunuzun en karanlık dehlizlerine iniyor ve o tuttuğunuz hıçkırıkları serbest bırakıyoruz.