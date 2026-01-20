Ağlamak İsteyip Bir Türlü Ağlayamayanların Göz Pınarını Çözen 12 Şarkı
Bu liste, sadece hüzünlü şarkılardan ibaret değil; yarım kalmışlıkların, söylenememiş vedaların ve telafisi olmayan pişmanlıkların birer yansıması. Hazırsanız, ruhunuzun en karanlık dehlizlerine iniyor ve o tuttuğunuz hıçkırıkları serbest bırakıyoruz.
1. Sezen Aksu- Vazgeçtim
2. Cem Adrian, Aylim Aslım- Herkes Gider mi?
3. Müslüm Gürses- Affet
4. Yıldız Tilbe- Dayan Yüreğim
5. Ahmet Kaya- Ayrılığın Hediyesi
6. Şebnem Ferah- Yağmurlar
7. Kazım Koyuncu- İşte Gidiyorum
8. Onur Can Özcan- Yaramızda Kalsın
9. Zeki Müren- Gitme Sana Muhtacım
10. Toygar Işıklı- Bırak Sende Kaybolayım
11. Sezen Aksu- Ünzile
12. Feridun Düzağaç- Alev Alev
