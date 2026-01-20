onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Ağlamak İsteyip Bir Türlü Ağlayamayanların Göz Pınarını Çözen 12 Şarkı

etiket Ağlamak İsteyip Bir Türlü Ağlayamayanların Göz Pınarını Çözen 12 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.01.2026 - 16:01

Bu liste, sadece hüzünlü şarkılardan ibaret değil; yarım kalmışlıkların, söylenememiş vedaların ve telafisi olmayan pişmanlıkların birer yansıması. Hazırsanız, ruhunuzun en karanlık dehlizlerine iniyor ve o tuttuğunuz hıçkırıkları serbest bırakıyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sezen Aksu- Vazgeçtim

2. Cem Adrian, Aylim Aslım- Herkes Gider mi?

3. Müslüm Gürses- Affet

4. Yıldız Tilbe- Dayan Yüreğim

5. Ahmet Kaya- Ayrılığın Hediyesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Şebnem Ferah- Yağmurlar

7. Kazım Koyuncu- İşte Gidiyorum

8. Onur Can Özcan- Yaramızda Kalsın

9. Zeki Müren- Gitme Sana Muhtacım

10. Toygar Işıklı- Bırak Sende Kaybolayım

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Sezen Aksu- Ünzile

12. Feridun Düzağaç- Alev Alev

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın