Ağlama Garantili Liste: Son Yıllara Damga Vurmuş 15 Dram Filmi

Ağlama Garantili Liste: Son Yıllara Damga Vurmuş 15 Dram Filmi

Esra Demirci
Esra Demirci
23.11.2025 - 08:01

Her biri kayıpları, kırılmaları, yüzleşmeleri ve insan ilişkilerinin zorlayıcı yanlarını ele alan 15 dram filmini sizler için sıraladık. Hikâyeler sade dursa da karakterlerin yaşadığı iç çatışmalar izleyeni kolayca içine çekiyor. Bu liste, hem sessiz hem de derinden etki eden filmleri bir arada sunuyor.

1. The Father (2020)

Anthony, hafızasında giderek büyüyen boşluklarla yaşayan yaşlı bir adamdır. Kızı Anne, babasını korumaya çalışırken kendi hayatıyla ilgili kararlarını ertelemek zorunda kalır. Anthony’nin tanıdığını sandığı insanlar ve mekânlar sürekli değişiyormuş gibi görünür. Bu durum, ikisinin arasındaki güven ve gerçeklik algısını sessiz bir çatışmaya sürükler.

2. Pieces of a Woman (2020)

Martha, doğum sırasında yaşadığı sarsıcı bir olayın ardından hayata tutunmakta zorlanır. Partneri Sean ile ilişkisi giderek gerilir çünkü ikisi de acıyı farklı şekillerde taşır. Martha, hem ailesinin baskısıyla hem de kendi iç sesinin karmaşıklığıyla yüzleşir. Yaşadığı kaybın ardından yeniden nefes almayı öğrenmesi gerekir.

3. Nomadland (2020)

Fern, çalıştığı fabrikanın kapanmasıyla birlikte tüm düzenini kaybeder ve karavanıyla yollara çıkar. Yolda tanıştığı Bob, Swankie ve diğer gezginler ona farklı yaşam biçimlerinin kapısını açar. Her durak, Fern’in geçmişini yeniden düşünmesine neden olur. Yolculuğu, hem özgürlüğü hem de köksüzlüğü aynı anda hissettiren bir deneyime dönüşür.

4. Minari (2020)

Jacob ve Monica, çocukları David ve Anne ile birlikte Arkansas kırsalında kendi çiftliklerini kurmaya çalışır. Jacob, Kore sebzeleri yetiştirerek aileye gelecek kurma hayalindedir. Monica ise şehir hayatından uzaklaşmanın yükünü daha ağır hisseder. Aileye sonradan katılan büyükanne Soonja, evin dengesini değiştiren canlı ama tuhaf bir enerji getirir.

5. Drive My Car (2021)

Tiyatro yönetmeni Yusuke Kafuku, bir festival daveti üzerine başka bir şehre gider ve burada şoför Misaki ile çalışmak zorunda kalır. İkisi arasında başlangıçta mesafeli bir ilişki vardır. Provalar ilerledikçe Yusuke, hem oyuncularla hem de kendi geçmişiyle ilgili beklenmedik yüzleşmeler yaşar. Misaki’nin sessiz varlığı, Yusuke’nin iç dünyasının kapılarını açmasına yardımcı olur.

6. The Lost Daughter (2021)

Leda, tek başına tatile çıktığında sahildeki genç anne Nina ve küçük kızıyla karşılaşır. Nina’nın anneliğe dair yaşadığı zorluklar Leda’da eski anıları canlandırır. Geçmişte kendi kızlarıyla yaşadığı çatışmalar zihninde tekrar belirir. Leda, Nina’daki bazı davranışlarda kendini görmeye başladıkça tatili tuhaf bir yüzleşmeye dönüşür.

7. CODA (2021)

Ruby, işitme engelli ailesinin duyabilen tek üyesi olarak evde büyük yük taşır. Ailesinin balıkçılık işinde onlara tercümanlık yaparken, okulda keşfettiği müzik yeteneği ona başka bir hayatın mümkün olduğunu gösterir. Koroda öğretmeni Bernardo, Ruby’nin sesine inanan ilk kişi olur. Ruby, ailesiyle bağını koparmadan kendi yolunu bulmanın zorluğunu yaşar.

8. Aftersun (2022)

Sophie, gençlik yıllarında babası Calum’la geçirdiği bir tatili yıllar sonra hatırlarken farklı ayrıntılar gözüne çarpmaya başlar. Calum’un neşeli görünen yüzünün ardında başka ağırlıklar olduğunu fark eder. Tatildeki küçük anlar büyüdükçe daha derin çağrışımlar taşır. Sophie, babasına dair hatıralarını yeniden düzenlemek zorunda kalır.

9. The Whale (2022)

Charlie, yıllardır eve kapanmış şekilde yaşayan bir edebiyat öğretmenidir. Yalnızlığı, geçmişte yaşadığı kayıpları ve yaptığı hataları daha da büyütür. Kızı Ellie’yle olan ilişkisi yıllardır kopuktur ama Charlie son bir bağ kurmaya çalışır. Yanında kalan hemşire Liz, Charlie’nin sessiz mücadelelerine tanıklık eder.

10. Past Lives (2023)

Nora ve Hae Sung, çocukluklarında yakın olan ama hayatın akışıyla farklı ülkelerde büyüyen iki arkadaştır. Yıllar sonra tekrar iletişime geçtiklerinde birbirlerine karşı taşıdıkları duyguların hiç kaybolmadığını fark ederler. Nora’nın hayatında artık Arthur vardır ve bu durum karmaşık bir üçlü denge yaratır. Görüşmeleri, zamanın insanlar üzerinde bıraktığı etkiyi yeniden düşündürür.

11. All of Us Strangers (2023)

Adam, yalnız yaşadığı apartmanda geçmişiyle ilgili derin bir boşluk hisseder. Komşusu Harry ile yakınlaşırken çocukluğunun önemli figürleri olan annesi ve babasıyla ilgili duygular tekrar yüzeye çıkar. Adam, kendi içindeki sessiz acıları çözerken etrafındaki bağların ne kadar kırılgan olduğunu fark eder. Hikâye, Adam’ın anılarla gerçeklik arasında gidip gelmesi üzerine kuruludur.

12. Monster (2023)

Minato isimli bir çocuk, okulda yaşadığı davranış değişikliğiyle annesi Saori’yi endişelendirir. Saori, öğretmen Hori’nin oğluna kötü davrandığını düşünerek okulla karşı karşıya gelir. Ancak olaylar farklı açılardan göründükçe herkesin başka bir gerçeği olduğu ortaya çıkar. Minato’nun sessizliği, yaşananların merkezine dönüşür.

13. Anatomy of a Fall (2023)

Sandra, dağ evinde eşinin ölümünün ardından şüpheli konumuna düşer. Oğulları Daniel, hem annesinin yalnızlığını hem de babasıyla ilgili soruları taşır. Mahkeme süreci ilerledikçe aile içindeki eski gerilimler ortaya çıkar. Sandra, hem gerçeği hem de kendini savunmak zorunda kalır.

14. The Zone of Interest (2023)

Rudolf Höss ve eşi Hedwig, geniş bahçeli evlerinde düzenli bir aile hayatı kurmaya çalışır. Evin hemen yanındaki kampın varlığı, onların günlük yaşamına tuhaf bir sessizlik olarak yansır. Çocuklar, dışarıdaki gerçekliği hiç anlamadan büyür. Rutinin içinde görünmeyen gerilim giderek ağırlaşır.

15. Memory (2024)

Sylvia, geçmişinde kapatmaya çalıştığı kırılgan bir dönemden sonra sakin bir hayat kurmuştur. Bir gün, rastlantı sonucu karşılaştığı Saul, onda eski anıların tekrar canlanmasına neden olur. Saul’un kendi zihinsel sorunları, iletişimlerini daha dikkatli ve kırılgan bir hale getirir. İkisi de birbirlerinin sessiz yaralarını fark ettikçe temkinli bir bağ oluşur.

