Adana'da Bugün Hava Nasıl? 30 Kasım Pazar: Yağmuru Bekleyenlere Güzel Haber!

Adana, 30 Kasım Pazar gününe kapalı bir gökyüzü ve nemli bir hava ile uyanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre sabah 06.00-09.00 saatleri arasında sıcaklık 13 derece civarında olacak. Günün erken saatlerinde çok belirgin olmasa da hafif bir yağış etkili olacak.

09.00-12.00 aralığında yağış etkisini biraz daha artırıyor. Sıcaklık 16 dereceye kadar yükselirken hissedilen sıcaklık da aynı seviyede. Günün en yoğun yağışının yaşandığı saat dilimi ise 12.00-15.00 arası. Termometreler 20 dereceyi gösteriyor ancak yağmur kuvvetleniyor. 15.00-18.00 saatlerinde yağış etkisini kaybetmeye başlıyor ve hava yeniden bulutlanıyor. Akşam 18.00’den sonra yağmur tamamen duruyor. 18.00-21.00 arasında 13 derece olan hava sıcaklığı, yüksek nemle birlikte serin fakat yağışsız bir akşam yaşatıyor. Gece 21.00-24.00 arasında sıcaklık 12 dereceye düşerken bulutlu hava günün kapanışını yapıyor.