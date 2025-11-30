Adana'da Bugün Hava Nasıl? 30 Kasım Pazar: Yağmuru Bekleyenlere Güzel Haber!
Adana 30 Kasım Pazar günü hava durumu raporu yayınlandı. Bugün yağmur ara ara etkisini hissettirecek. Sabah saatlerinde hafif başlayan yağış, öğleye doğru yerini daha kuvvetli bir sağanağa bırakacak. Günün en yüksek sıcaklığı 20 derece olacak.
İşte Adana’nın Pazar gününe dair tüm saatlik hava tahmini…
Adana'da Bugün Hava Nasıl?
