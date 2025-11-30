onedio
Adana'da Bugün Hava Nasıl? 30 Kasım Pazar: Yağmuru Bekleyenlere Güzel Haber!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.11.2025 - 08:49

Adana 30 Kasım Pazar günü hava durumu raporu yayınlandı. Bugün yağmur ara ara etkisini hissettirecek. Sabah saatlerinde hafif başlayan yağış, öğleye doğru yerini daha kuvvetli bir sağanağa bırakacak. Günün en yüksek sıcaklığı 20 derece olacak.

İşte Adana’nın Pazar gününe dair tüm saatlik hava tahmini…

Adana'da Bugün Hava Nasıl?

Adana, 30 Kasım Pazar gününe kapalı bir gökyüzü ve nemli bir hava ile uyanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre sabah 06.00-09.00 saatleri arasında sıcaklık 13 derece civarında olacak. Günün erken saatlerinde çok belirgin olmasa da hafif bir yağış etkili olacak.

09.00-12.00 aralığında yağış etkisini biraz daha artırıyor. Sıcaklık 16 dereceye kadar yükselirken hissedilen sıcaklık da aynı seviyede. Günün en yoğun yağışının yaşandığı saat dilimi ise 12.00-15.00 arası. Termometreler 20 dereceyi gösteriyor ancak yağmur kuvvetleniyor. 15.00-18.00 saatlerinde yağış etkisini kaybetmeye başlıyor ve hava yeniden bulutlanıyor. Akşam 18.00’den sonra yağmur tamamen duruyor. 18.00-21.00 arasında 13 derece olan hava sıcaklığı, yüksek nemle birlikte serin fakat yağışsız bir akşam yaşatıyor. Gece 21.00-24.00 arasında sıcaklık 12 dereceye düşerken bulutlu hava günün kapanışını yapıyor.

