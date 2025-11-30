Şemsiyeleri Hazırlayın, Yağmur Geliyor: 30 Kasım Pazar Diyarbakır Hava Durumu
Diyarbakır’a sonunda yağmur geliyor! 30 Kasım Pazar günü şehri hem serin hem de zaman zaman yağışlı bir hava bekliyor. Sabah saatlerinde 6 derece civarında olan sıcaklık, öğleye doğru 14 dereceye yükseliyor. Öğleden sonra kısa süreli yağmurlar etkisini gösterirken akşam saatleriyle birlikte hava yeniden soğuyor.
İşte Diyarbakır’da Pazar gününün detaylı hava raporu…
Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
