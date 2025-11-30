onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şemsiyeleri Hazırlayın, Yağmur Geliyor: 30 Kasım Pazar Diyarbakır Hava Durumu

Şemsiyeleri Hazırlayın, Yağmur Geliyor: 30 Kasım Pazar Diyarbakır Hava Durumu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.11.2025 - 08:34

Diyarbakır’a sonunda yağmur geliyor! 30 Kasım Pazar günü şehri hem serin hem de zaman zaman yağışlı bir hava bekliyor. Sabah saatlerinde 6 derece civarında olan sıcaklık, öğleye doğru 14 dereceye yükseliyor. Öğleden sonra kısa süreli yağmurlar etkisini gösterirken akşam saatleriyle birlikte hava yeniden soğuyor.

İşte Diyarbakır’da Pazar gününün detaylı hava raporu…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?

Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?

Diyarbakır’da 30 Kasım Pazar günü hava bulutlu ve yağış ihtimali yüksek bir seyir izliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre sabah 06.00- 09.00 aralığında sıcaklık 6 derece civarında olacak. 

09.00-12.00 arasında sıcaklık 10 dereceye yükseliyor. Günün en ılık saatleri ise öğle saatleri olacak. 12.00-15.00 aralığında sıcaklık 14 dereceye kadar çıkarak günün zirvesine ulaşıyor. Ancak bu saatlerde kısa süreli yağmur bekleniyor. 15.00-18.00 saatleri arasında yağış etkisini artırarak devam ediyor. Sıcaklık 11 dereceye düşüyor. Akşam saatlerine gelindiğinde yağışlar duruyor ancak hava yeniden soğuyor. 18.00-21.00 aralığında sıcaklık 8 dereceye düşerken gece saatlerinde termometreler 5 dereceyi gösterecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın