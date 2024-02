Acısıyla Tatlısıyla Aşkı İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz 14 Şubat'a Özel Hepsi Birbirinden Harika Filmler

IMDb: 6.0

Özet: 2007 yılında çekilmiş Paris'te 2 Gün filminde Marion ve Jack, ilişkilerini canlandırmak için iki günlüğüne Paris'in yolunu tutuyorlardı. New York'ta 2 Gün ise yıllar sonra ilişkilerini devam ettiremeyen ikilinin Marion kısmını ele alıyor. Mingus ile New York'ta oldukça mutlu bir birlikteliği olan Marion, ailenin diğer fertleri tarafından sürekli rahatsız edilmektedir. Bir gün Marion'un 'fazla' çakır keyif babası, seks düşkünü kız kardeşi ve onun sevgilisi çifti New York'ta ziyaret etmeye karar verir. Mingus ve Marion’un kedileriyle huzur içinde süren beraberlikleri acayip sınamalardan geçecektir. Zira Amerika'ya gelen bu Fransızların ırkçı tutumlarının yanı sıra cinsellikte sınır tanımamazlıkları da ayrı bir dert olacaktır.

Oyuncular: Julie Delpy, Chris Rock, Albert Delpy

Yönetmenler: Julie Delpy, Marie Pillet