Acısıyla Tatlısıyla Aşkı İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz 14 Şubat'a Özel Hepsi Birbirinden Harika Filmler
Acısıyla Tatlısıyla Aşkı İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz 14 Şubat'a Özel Hepsi Birbirinden Harika Filmler
Şubat ayı aşkın her köşede hissedildiği ve romantizmin havada uçuştuğu bir dönem. 14 Şubat ise bu romantik atmosferin zirveye ulaştığı gün. Biz de sizler için aşkı iliklerinize kadar hissedeceğiniz, gözyaşlarıyla ve kahkahalarla dolu, hepsi birbirinden harika filmleri bir araya getirdik. İster yalnız izleyin ister sevdiğinizle birlikte, bu filmler aşkın en saf, en hüzünlü, en neşeli hallerini içinize taşıyacak. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. 2 Days in New York, 2012
19. 27 Dresses, 2008
18. My Bloody Valentine, 1981
17. 13 Going on 30, 2004
16. 17 Again, 2009
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15. 50 First Dates, 2004
14. Sleepless in Seattle, 1993
13. Carol, 2015
12. 10 Things I Hate About You, 1999
11. Scott Pilgrim vs. the World, 2010
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10. Love Actually, 2003
9. When Harry Met Sally, 1989
8. Blue Is the Warmest Color, 2013
7. Silver Linings Playbook, 2012
6. The Notebook, 2004
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5. Call Me by Your Name, 2017
4. About Time, 2013
3. The Artist, 2011
2. Chungking Express, 1994
1. The Princess Bride, 1987
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