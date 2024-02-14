Acısıyla Tatlısıyla Aşkı İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz 14 Şubat'a Özel Hepsi Birbirinden Harika Filmler

IMDb: 7.3

Özet: Bianca ve Kat iki kız kardeştir. Küçük olan Bianca okulun güzel ve popüler kızlarından biridir fakat hiç kimseyle çıkmamıştır. Ablası Kat ise asabi, alaycı ve sert bir mizaca sahiptir. Buna bir de kesin karalılığı eklenince hiçbir erkek ona yanaşmamaktadır. Bianca bir erkek arkadaşla çıkmayı çok istediği halde Stanford ailesindeki kurallar yüzünden bu isteğini gerçekleştirememektedir. Bu kurallara göre Bianca’nın birisiyle çıkması için önce ablası Kat’in birisiyle çıkması gerekmektedir ki bu imkansızla eşdeğerdir. Bianca bu sorunu çözmek için okuldaki hiçbir kızı beğenmeyen bir genci devreye sokacaktır.

Oyuncular: Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt

Yönetmen: Gil Junger