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Acısıyla Tatlısıyla Aşkı İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz 14 Şubat'a Özel Hepsi Birbirinden Harika Filmler

Acısıyla Tatlısıyla Aşkı İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz 14 Şubat'a Özel Hepsi Birbirinden Harika Filmler

Sinema Sevgililer günü film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 11:01

Şubat ayı aşkın her köşede hissedildiği ve romantizmin havada uçuştuğu bir dönem. 14 Şubat ise bu romantik atmosferin zirveye ulaştığı gün. Biz de sizler için aşkı iliklerinize kadar hissedeceğiniz, gözyaşlarıyla ve kahkahalarla dolu, hepsi birbirinden harika filmleri bir araya getirdik. İster yalnız izleyin ister sevdiğinizle birlikte, bu filmler aşkın en saf, en hüzünlü, en neşeli hallerini içinize taşıyacak. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. 2 Days in New York, 2012

20. 2 Days in New York, 2012

IMDb: 6.0 

Özet: 2007 yılında çekilmiş Paris'te 2 Gün filminde Marion ve Jack, ilişkilerini canlandırmak için iki günlüğüne Paris'in yolunu tutuyorlardı. New York'ta 2 Gün ise yıllar sonra ilişkilerini devam ettiremeyen ikilinin Marion kısmını ele alıyor. Mingus ile New York'ta oldukça mutlu bir birlikteliği olan Marion, ailenin diğer fertleri tarafından sürekli rahatsız edilmektedir. Bir gün Marion'un 'fazla' çakır keyif babası, seks düşkünü kız kardeşi ve onun sevgilisi çifti New York'ta ziyaret etmeye karar verir. Mingus ve Marion’un kedileriyle huzur içinde süren beraberlikleri acayip sınamalardan geçecektir. Zira Amerika'ya gelen bu Fransızların ırkçı tutumlarının yanı sıra cinsellikte sınır tanımamazlıkları da ayrı bir dert olacaktır. 

Oyuncular: Julie Delpy, Chris Rock, Albert Delpy 

Yönetmenler: Julie Delpy, Marie Pillet

19. 27 Dresses, 2008

19. 27 Dresses, 2008

IMDb: 6.1 

Özet: Jane hayatı boyunca tam 27 kez nedime olmuş, bu evlilik seremonilerine eşlik etmiştir. Kız kardeşinin evleneceği haberi üzerine, zaten artık işi gibi olan nedimelik görevini seve seve kabul eder. Ancak damadı gördüğünde fikri değişecektir. Çünkü müstakbel damat, Jane'in önceden gizlice aşık olduğu Kevin'den başkası değildir. 

Oyuncular: Katherine Heigl, James Marsden, Malin Akerman 

Yönetmen: Anne Fletcher

18. My Bloody Valentine, 1981

18. My Bloody Valentine, 1981

IMDb: 6.2 

Özet: Küçük bir madenci kasabası olan Nova Socia büyük bir Sevgililer Günü partisine hazırlanmaktadır. Bu parti 20 yıldan beri, küçük kasabada düzenlenecek ilk sevgililer günü partisi olacaktır. 20 yıl önce, en son düzenlenen parti sırasında bir kaza meydana gelmiş ve birçok madenci, tünellerdeki bir patlama sonucunda ölmüşlerdir. Bu kazanın nedeni, güvenlikten sorumlu vatandaşın işi gücü bırakıp partiye katılmış olmasıdır. Kazadan sağ salim kurtulabilen tek madenci olan Harry Warden daha sonra kafayı sıyırıp partiye katılan herkesi doğramıştır. Warden akıl hastanesine götürülürken kasabada sevgililer günü kutlanmaması konusunda geri kalanları uyarmıştır. Ancak aradan 20 yıl geçmiştir ve sevgililer böcekler gibi kıpraşmaya, iğrenç yuvalarından dışarı çıkıp dolanmaya başlamışlardır. Yalnız şu var ki, Harry Warden tepelerinden çok kötü bakacak, kalp şeklindeki hediye kutularının içlerine kalplerini dolduracaktır. 

Oyuncular: Paul Kelman, Lori Hallier, Neil Affleck 

Yönetmen: George Mihalka

17. 13 Going on 30, 2004

17. 13 Going on 30, 2004

IMDb: 6.3 

Özet: Yıl 1987… Jenna Rink de diğer bütün yaşıtları gibi çarçabuk büyümek isteyen 12 yaşında bir kızdır. 13. yaş gününde de tek dilediği hemen büyümektir. Bir mucize olur ve ertesi sabah 30 yaşında genç bir kadın olarak gözlerini açar. Başarılı bir dergi editörüdür, sevgilisiyle birlikte yaşamaktadır. Neler olduğunu anlamakta zorlanan Jenna, bu duruma bir açıklama bulmak için çocukluğundaki en yakın arkadaşı Matt’in peşine düşer. 

Oyuncular: Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer 

Yönetmen: Gary Winick

16. 17 Again, 2009

16. 17 Again, 2009

IMDb: 6.4 

Özet: 1989 yılında lise son sınıf öğrencisi olan Mike, 20 yıl sonra, evliliği sallantıda, işte terfi edemezken mucizevi bir şekilde 17 yaşına geri döner. Mike’ın 17 yaşındaki görünümü, 30 küsur yaşındaki tavırları öğrenciler arasında hiç hoş karşılanmaz. Mike en iyi yıllarını yeniden yakalamaya çabalarken başına gelmiş en iyi şeyleri kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. 

Oyuncular: Zac Efron, Matthew Perry, Leslie Mann 

Yönetmen: Burr Steers

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15. 50 First Dates, 2004

15. 50 First Dates, 2004

IMDb: 6.8  

Özet: Dr. Henry Roth, Hawaii'nin ünlülerinden birisidir. Lucy ile tanışınca farklı duygular hissetmeye başlar. Kalbini çalan bu kadının dünyada çok az rastlanan bir rahatsızlığı vardır. Her gün bir önceki gün yaşadıklarını unutarak uyanan Lucy, sürekli yenilenen bir hafıza kaybı yaşamaktadır. Henry her yeni günde yeniden kendisini tanıtmak ve yeniden kendisinden etkilenmesini sağlamak zorundadır.  

Oyuncular: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider  

Yönetmen: Peter Segal

14. Sleepless in Seattle, 1993

14. Sleepless in Seattle, 1993

IMDb: 6.8 

Özet: Eşini kaybetmiş Sam Baldwin, oğlu Jonah ile birlikte sakin bir hayat sürmektedir. Ulusal bir radyo kanalında yayın yapmaya başlayınca hayatında bazı değişiklikler olacaktır; çok sayıda kadın hayrana sahip olmak gibi...Sam'in yaşadığı yerden hayli uzak olan Annie de Sam'in hayranlarından biridir. Evlenmek üzere olduğu halde kafası bu konuyla ilgili karışık olan Annie, Sam'e göndermeyeceğini bildiği bir mektup yazar. Ardından dayanamaz ve etkilendiği bu erkekle tanışmaya karar verir. 

Oyuncular: Tom Hanks, Meg Ryan, Ross Malinger 

Yönetmen: Nora Ephron

13. Carol, 2015

13. Carol, 2015

IMDb: 7.2 

Özet: 1950’lerin New York’unda geçen filmde bir mağazada tezgahtarlık yapan ve daha güzel bir hayat düşleyen Therese, yürümeyen evliliğinden bunalmış çekici Carol ile tanışır. Birbirlerine bağlanan iki kadın için eski hayatlarını bir çırpıda geride bırakıp her şeyden uzaklaşmak kolay olmayacaktır. 

Oyuncular: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson 

Yönetmen: Todd Haynes

12. 10 Things I Hate About You, 1999

12. 10 Things I Hate About You, 1999

IMDb: 7.3  

Özet: Bianca ve Kat iki kız kardeştir. Küçük olan Bianca okulun güzel ve popüler kızlarından biridir fakat hiç kimseyle çıkmamıştır. Ablası Kat ise asabi, alaycı ve sert bir mizaca sahiptir. Buna bir de kesin karalılığı eklenince hiçbir erkek ona yanaşmamaktadır. Bianca bir erkek arkadaşla çıkmayı çok istediği halde Stanford ailesindeki kurallar yüzünden bu isteğini gerçekleştirememektedir. Bu kurallara göre Bianca’nın birisiyle çıkması için önce ablası Kat’in birisiyle çıkması gerekmektedir ki bu imkansızla eşdeğerdir. Bianca bu sorunu çözmek için okuldaki hiçbir kızı beğenmeyen bir genci devreye sokacaktır.  

Oyuncular: Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt  

Yönetmen: Gil Junger

11. Scott Pilgrim vs. the World, 2010

11. Scott Pilgrim vs. the World, 2010

IMDb: 7.5  

Özet: 22 yaşındaki Scott Pilgrim, kendisini terk eden ve başarılı bir şarkıcı olan kız arkadaşını unutamamıştır. Günlerini bas gitar çaldığı garaj grubu ile birlikte geçirmektedir. Scott’ın sıkıcı ve tek düze hayatı, hayallerinin kızı ile karşılaşınca bir anda değişir.   

Oyuncular: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin  

Yönetmen: Edgar Wright

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10. Love Actually, 2003

10. Love Actually, 2003

IMDb: 7.6  

Özet: Dünyanın yönetim koltuğunda oturan otoriter başkanı ya da kitleleri büyüleyen bir rockstar olun aynı kapıya çıkacaktır: Aşktan kaçamazsınız! İşte, günümüz Londra’sında Noel’den iki ay önce yaşanan farklı olayları mercek altına alan 'Aşk Her Yerde' adlı bu filmde de aşkın yüceliği üzerine bir yapım.  

Oyuncular: Hugh Grant, Martine McCutcheon, Liam Neeson  

Yönetmen: Richard Curtis

9. When Harry Met Sally, 1989

9. When Harry Met Sally, 1989

IMDb: 7.7   

Özet: Harry ve Sally, Chicago Üniversitesi'nde okudukları halde ancak mezuniyetten sonra New York'a giderken tanışır. Yolda uzun uzun sohbet ederler ve 'Kadın ile erkek sadece arkadaş olamaz' kanısına varırlar. New York'a varınca ikili kendi hayatlarını yaşar ancak arada görüşüp birbirlerine olan bitenden bahsederler. Bir gün Harry eşinden, Sally de sevgilisinden ayrılır ve karşılaştıklarında, aralarında iyi bir dostluk başlar. İkili artık birbirine aşık olmamak için büyük çabalar sarf edecektir.   

Oyuncular: Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher   

Yönetmen: Rob Reiner

8. Blue Is the Warmest Color, 2013

8. Blue Is the Warmest Color, 2013

IMDb: 7.7  

Özet: 15 yaşındaki Adele'in emin olduğu iki şey vardır; o bir kızdır ve kızlar erkeklerle çıkar. Bir gün büyük meydanda Emma'nın mavi saçlarını fark eder ve işte o an hayatının değişeceğini anlar.  

Oyuncular: Lea Seydoux, Adele Exarchopoulos, Salim Kechiouche  

Yönetmen: Abdellatif Kechiche

7. Silver Linings Playbook, 2012

7. Silver Linings Playbook, 2012

IMDb: 7.7  

Özet: Eski bir tarih öğretmeni olan Pat Solatano, yaşamında değer verdiği her şeyi bir günde yitirmiş bir adamdır. Yaşadığı ciddi bir travma sonrası “patlar” ve ardından mahkeme kararı ile 8 ay rehabilitasyon merkezinde tedavi görür. Çıktıktan sonra hayatını düzene koymak şartıyla ailesinin evine geri yerleşen Pat'in yegane amacı düzgün bir adam olup, işini geri almak ve karısı Nikki'yi bu sayede geri kazanmaktır.   

Oyuncular: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro  

Yönetmen: David O. Russell

6. The Notebook, 2004

6. The Notebook, 2004

IMDb: 7.8  

Özet: Nicholas Sparks'ın aynı adlı romanından uyarlanan romantik bir drama filmi olan The Notebook yaşlı bir adamın bir bakımevinde oturan eşi için hikayeler anlatmasıyla başlar. Bu hikayeler, gençliklerinde birbirlerine aşık olan Allie ve Noah adlı iki genç insanın yaşadığı romantik maceraları anlatır.   

Oyuncular: Gena Rowlands, James Garner, Rachel McAdams   

Yönetmen: Nick Cassavetes

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5. Call Me by Your Name, 2017

5. Call Me by Your Name, 2017

IMDb: 7.8  

Özet: Film, 1980'lerde İtalya'da geçer ve 17 yaşındaki Elio Perlman'ın Amerikalı bir öğrenci olan Oliver ile olan romantik ilişkisini anlatır. Elio, İtalya'daki tatil evinde ailesiyle birlikte yazını geçirirken Oliver'ın babası tarafından stajyer olarak gönderilir. İki genç adam arasında bir çekim oluşur ve romantik bir ilişki başlar. Film, gençlik, cinsellik, aşk ve kayıp gibi konuları ele alır.  

Oyuncular: Timothee Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg  

Yönetmen: Luca Guadagnino

4. About Time, 2013

4. About Time, 2013

IMDb: 7.8   

Özet: 21 yaşına basan Tim Lake, ailesindeki tüm erkeklerin sahip olduğu gizli bir yeteneğinin olduğunu öğrenir. Lake ailesinin tüm erkekleri zamanda seyahat etme yeteneğine sahiptir ve Tim de artık bunu kullanabilecektir. Bunu fırsat bilen Tim geçmişindeki utanç verici anlara gidip olayları değiştirmeye başlar. Kısa bir süre sonra Londra'ya taşınır ve son derece çekici bir kadın olan Mary'e aşık olur.   

Oyuncular: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy   

Yönetmen: Richard Curtis

3. The Artist, 2011

3. The Artist, 2011

IMDb: 7.9  

Özet: 1920’li yılların sonunda Hollywood sinema sektörünü kökünden değiştirecek teknolojik bir devrim yaşandı. Ses, film dünyasına bir daha hiç ayrılmamak üzere girdi. Fakat sinema sektöründe yaşanan devrim boyutundaki bu değişim pek çok insanın mesleğini ve kariyerini de derinden sarstı. Dönemin en karizmatik aktörleri arasında yer alan George Valentin de sesin beklenmedik biçimde sinema perdesine yansımasından payına düşeni alır.   

Oyuncular: Jean Dujardin, Berenice Bejo, John Goodman  

Yönetmen: Michel Hazanavicius

2. Chungking Express, 1994

2. Chungking Express, 1994

IMDb: 8.0  

Özet: Film, PC 233 ve PC 633 yaka numaralı iki polisin sevgilileri tarafından terk edilmeleri sonrasında yaşamlarında yeni bir sayfa açmaya çalışmalarını konu ediyor. İçine düştükleri bu durumdan ve yemek yemek için uğradıkları 'Midnight Express' adlı büfeden başka ortak özelliği olmayan iki karakterin öyküleri de film içinde herhangi bir ortaklığa sahip değil.  

Oyuncular: Brigitte Lin, Takeshi Kaneshiro, Tony Leung Chiu-wai  

Yönetmen: Kar-Wai Wong

1. The Princess Bride, 1987

1. The Princess Bride, 1987

IMDb: 8.0 

Özet: Büyükbaba yatağın ucunda torununa babadan oğula geçen bir masalı anlatmaktadır. O anlatmaya devam ettikçe masal canlanmaya başlar... Prens Humperdinck, güzel prenses Buttercup ile evlenmek istemektedir. Ancak prensesin bu kötü kalpli prenste gönlü yoktur. Bunun üzerine Buttercup kaçırılır. Onu kurtacak kişi çocukluğunda prensese aşık, şimdi ise aranan bir korsan olan Westley'dir. Westley prensesin izinden giderken, kötü kalpli şövalyeler, devler ve süper güçlere sahip yaratıklarla savaşmak zorunda kalacaktır. 

Oyuncular: Cary Elwes, Mandy Patinkin, Robin Wright 

Yönetmen: Rob Reiner

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