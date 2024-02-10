Sofía Vergara'nın Döktürdüğü Griselda'yı Beğenenlere Özel Muhteşem Dizi Önerileri
Sofía Vergara'nın Döktürdüğü Griselda'yı Beğenenlere Özel Muhteşem Dizi Önerileri
'Griselda', Medellín'den kaçarak Miami'de uyuşturucu imparatorluğu kurup 'Patroniçe' unvanını kazanan Griselda Blanco'nun gerçek hikayesinden ilham alıyor. Sofia Vergara'nın başrolde yer aldığı bu etkileyici diziyi sevdiyseniz sizin için aynı tatta olan başka dizileri listeledik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Cartel Crew, 2019-2021
19. El Final Del Paraíso, 2019
18. Brotherhood, 2022
17. The Snitch Cartel: Origins, 2021-
16. Senora Acero, 2014-2019
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15. Blood Coast, 2023
14. Cocaine Cowboys: The Kings of Miami, 2021
13. Claws, 2017-2022
12. Snabba Cash, 2021-
11. El Chapo, 2017-2018
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10. La Reina del Sur, 2011-
9. Queen of the South, 2016-2021
8. Power, 2014-2020
7. Snowfall, 2017-2023
6. Narcos: Mexico, 2018-2021
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5. Ozark, 2017-2022
4. American Gangster: Trap Queens, 2019-
3. Gomorrah, 2014-2021
2. Narcos, 2015-2017
1. Breaking Bad, 2008-2013
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