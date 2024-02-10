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Sofía Vergara'nın Döktürdüğü Griselda'yı Beğenenlere Özel Muhteşem Dizi Önerileri

Sofía Vergara'nın Döktürdüğü Griselda'yı Beğenenlere Özel Muhteşem Dizi Önerileri

dizi
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 12:01

'Griselda', Medellín'den kaçarak Miami'de uyuşturucu imparatorluğu kurup 'Patroniçe' unvanını kazanan Griselda Blanco'nun gerçek hikayesinden ilham alıyor. Sofia Vergara'nın başrolde yer aldığı bu etkileyici diziyi sevdiyseniz sizin için aynı tatta olan başka dizileri listeledik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Cartel Crew, 2019-2021

20. Cartel Crew, 2019-2021

IMDb: 3.6 

Özet: Cartel Crew dizisi, Miami'de yaşayan Kartel'in torunlarının yetişkinliğe adım atarken yaşadıklarına ve bu mirasın yetiştirilmeleri üzerindeki etkilerine bir bakış sunmaktadır.

Oyuncular: Stephanie Acevedo, Michael Blanco, Dayana Castellanos

19. El Final Del Paraíso, 2019

19. El Final Del Paraíso, 2019

IMDb: 5.0 

Özet: Bu yeni dönemde, artık Kolombiya'da DEA'nın başında olan Catalina'nın yeni bir görevi vardır: yeni bir sentetik uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir suç örgütünün izini sürmek. Göz ardı ettiği şey ise kızının bu uyuşturucunun kaçakçılığını yapan Kartel'in bir parçası olduğu ve en büyük düşmanı Yésica'nın DEA'ya sızmış olduğudur. 

Oyuncular: James J. Zito III, Carmen Villalobos, Kimberly Reyes

18. Brotherhood, 2022

18. Brotherhood, 2022

IMDb: 5.2 

Özet: Cabir, Usame ve Üzeyir, çobanlık yapan Sünni bir ailenin üç genç kardeşidir. Babaları İbrahim, çocukluklarından beri onları Kuran'ın ilkeleri konusunda sıkı bir şekilde eğitmiş ve zihinlerini Bosna Savaşı hikayeleriyle doldurmuştur. 

Oyuncular: Jide Kene Achufusi, Adetayo Adebowale, Adebowale Adedayo 

Yaratıcı: Loukman Ali

17. The Snitch Cartel: Origins, 2021-

17. The Snitch Cartel: Origins, 2021-

IMDb: 5.9 

Özet: The Snitch Cartel: Origins dizisi, kırk yıl boyunca, Cali'de iki kardeş aile görevlerini, çoklu aşkları ve yasadışı işleri hokkabazlık ederek fakir çocuklardan kokain krallarına dönüşürler.

Oyuncular: Laura Rodriguez, Angelica Blandon, Ana Maria Perez

16. Senora Acero, 2014-2019

16. Senora Acero, 2014-2019

IMDb: 6.9 

Özet: Senora Acero dizisi, bir zamanlar babasının kontrolünde olan yasadışı işlerin hanedanlığını şimdi yöneten korkulan çakal Vicenta Acero'nun maceralarını konu ediniyor. 

Oyuncular: Wayne LeGette, Aurora Gil, Oscar Priego

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15. Blood Coast, 2023

15. Blood Coast, 2023

IMDb: 7.0 

Özet: Acımasız bir uyuşturucu satıcısı Marsilya'yı ele geçirmeye çalışırken, başına buyruk bir komiserin gözü pek ekibine kendi planları olan yeni bir polis memuru dâhil olur. 

Oyuncular: Tewfik Jallab, Jeanne Goursaud, Nicolas Duvauchelle 

Yaratıcı: Kamel Guemra

14. Cocaine Cowboys: The Kings of Miami, 2021

14. Cocaine Cowboys: The Kings of Miami, 2021

IMDb: 7.1 

Özet: Cocaine Cowboys: The Kings of Miami dizisinde, onlarca yıllık bir süreci konu alan gerçek suç öyküsünde liseyi yarım bırakan iki çocukluk arkadaşı, Miami'deki en güçlü uyuşturucu baronları haline gelir. 

Oyuncular: Alexia Nepola, Pedro Rosello, Ralph Linero

13. Claws, 2017-2022

13. Claws, 2017-2022

IMDb: 7.5 

Özet: 'Claws', Güney Florida'nın Manatee Kasabası'nda bulunan Nail Artisan güzellik salonunda çalışan beş farklı ve güvenilmez manikürcünün yükselişini izliyor. Orada ipek sargı, manikür ve pedikürden çok daha fazlası bulunuyor. Hikayenin merkezinde, zihinsel rahatsızlığı olan ikiz kardeşi Dean ile yaşayan ve bakımını yapan salon sahibi Desna var. Desna'nın çalışanları arasında; Önceki ilişkisinden iki çocuğunu yetiştiren en iyi arkadaşı Jennifer, salonun güvenliğini sağlayan ve Desna'nın esrarengiz şoförü Quiet Ann, sahte kimlik yüzünden mahkum edilen ve kısa süre önce çıkan yumuşak tavırlı Polly ve sıkıntılarını sürekli dışa vuran Virginia bulunuyor. 

Oyuncular: Niecy Nash, Carrie Preston, Judy Reyes 

Yaratıcı: Eliot Laurence

12. Snabba Cash, 2021-

12. Snabba Cash, 2021-

IMDb: 7.6 

Özet: Snabba Cash: Kolay Para, Stockholm’ün yeraltı dünyasında kolay yoldan para kazanmaya kçalışan üç kişinin hikayesini konu ediyor. Zengin olma hayalleri için suç dolu bir dünyaya dahil olan insanlar, bu süreçte türlü zorluklarla sınanır. 

Oyuncular: Evin Ahmad, Alexander Abdallah, Ali Alarik 

Yaratıcılar: Oskar Söderlund, Jesper Ganslandt

11. El Chapo, 2017-2018

11. El Chapo, 2017-2018

IMDb: 7.8 

Özet: 1980'lerde Guadalajara Karteli için çalışan kötü şöhretli uyuşturucu kralı El Chapo'nun 1990'lardaki güce yükselişine ve 2016'daki büyük düşüşüne kadar geçen hayatına bir bakış. 

Oyuncular: Marco de la O, Humberto Busto, Diego Vásquez 

Yaratıcılar: Silvana Aguirre, Carlos Contreras

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10. La Reina del Sur, 2011-

10. La Reina del Sur, 2011-

IMDb: 7.9 

Özet: La Reina del Sur, masumca başladığı bu işte kan, ter ve gözyaşıyla dolu yıllar geçiren bir kadın, uyuşturucu kaçakçılığında efsane hâline gelince kendini çok riskli bir durumda bulmasını konu edinir. 

Oyuncular: Kate del Castillo, Humberto Zurita, Alejandro Calva 

Yaratıcılar: Lina Uribe, Dario Vanegas, Roberto Stopello

9. Queen of the South, 2016-2021

9. Queen of the South, 2016-2021

IMDb: 8.0 

Özet: Queen of the South dizisinde, sevgilisini öldüren kartel için çalışmaya zorlanan Teresa, hayatta kalabilmek için şehirdeki deneyimlerine, sadık bir dostuna ve gizemli bir deftere güvenmek zorundadır.  

Oyuncular: Alice Braga, Hemky Madera, Peter Gadiot 

Yaratıcılar: M.A. Fortin, Joshua John Miller

8. Power, 2014-2020

8. Power, 2014-2020

IMDb: 8.1 

Özet: Power, James “Ghost” St. Patrick isimli bir adamın hayatına odaklanıyor. Ghost, New York’ta elit kesim arasında popüler olan gece kulübünün sahibi olmakla beraber, şehrin uyuşturucu ağında da önemli bir konuma sahiptir. Tek hayata iki yaşam sıkıştıran ve bu iki yaşam arasında dengeyi kurmakta zorlanan Ghost, uyuşturucu işini bırakıp legal işiyle devam etmek istediğinde ise hayatındaki dengeler tamamıyla alt üst olacaktır. 

Oyuncular: Omari Hardwick, Lela Loren, Naturi Naughton 

Yaratıcı: Courtney A. Kemp

7. Snowfall, 2017-2023

7. Snowfall, 2017-2023

IMDb: 8.3 

Özet: 1983'in Los Angeles'ını merkez alan yapım, kokainin şehri yavaş yavaş ele geçirişi üzerinedir. Bunu da sokakta güç kazanmaya çalışan genç bir siyahi, kendini bir suç ailesinin içindeki güç savaşında bulan Meksikalı bir güreşçi, suç ailesinin patronunun kızı ve para aklayan bir CIA ajanı etrafında işliyor. 

Oyuncular: Damson Idris, Carter Hudson, Sergio Peris-Mencheta 

Yaratıcılar: Eric Amadio, John Singleton, Dave Andron

6. Narcos: Mexico, 2018-2021

6. Narcos: Mexico, 2018-2021

IMDb: 8.4 

Özet: Guadalajara Karteli'nin yükselişinin gerçek öyküsünü anlatan bu yeni ve cesur Narcos hikâyesinde, Meksika'daki uyuşturucu savaşının 1980'lerdeki doğuşuna tanıklık edin. 

Oyuncular: Scoot McNairy, José María Yazpik, Alejandro Edda 

Yaratıcılar: Carlo Bernard, Chris Brancato, Doug Miro

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5. Ozark, 2017-2022

5. Ozark, 2017-2022

IMDb: 8.5    

Özet: Başrolde yer alan Jason Bateman'ın yönetmenlik ve yapımcı olarak da katkıda bulunduğu Ozark, Chicago banliyösünde yaşayan sıradan bir ailenin, aile babası Marty Byrde'ın Finans ve Danışmanlık Şirketi'nin Meksika'nın en büyük ikinci uyuşturucu kartelinin para aklama işine karışmasının ve işlerin sarpa sarmasının ardından, ailesini korumak adına eşi Wendy ve Charlotte ile Jonah adındaki iki ergen çocuğuyla, Ozark Platosu olarak bilinen Güney Missouri'ye taşınmasının hikayesini anlatıyor. Byrde Ailesi için elbette bu kaçış bir son değil, maceralı bir hayatın başlangıcı olacaktır.  

Oyuncular: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz    

Yaratıcılar: Bill Dubuque, Mark Williams

4. American Gangster: Trap Queens, 2019-

4. American Gangster: Trap Queens, 2019-

IMDb: 8.6 

Özet: Amerikan Gangsteri: Tuzak Kraliçeleri, Amerika'nın en kötü şöhretli kadın suçlularından bazılarının hayatlarını ve arkasındaki efsaneyi inceleyen ve büyük beğeni toplayan Amerikan Gangsteri serisinin yeni bir bölümüdür. 

Oyuncular: Judge Mathis, Danine Manette, Dwayne Marion Johnson

3. Gomorrah, 2014-2021

3. Gomorrah, 2014-2021

IMDb: 8.6 

Özet: Roberto Saviano'nun mafyadan tehditler almasına neden olan kitap uyarlaması dizide; Napolili bir suç örgütü olan Camorra’nın iç yüzü, mafya babası Pietro Savastano’nun 30 yaşlarındaki sağ kolu olan Ciro’nun gözünden anlatılıyor. Uyuşturucu satışı başta olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyet tamamen onların kontrolündedir. Fakat Don Pietro’nun yaşlandığı, gücünün artık azaldığı düşünülmekte ve bu da beraberinde Savastanolar için gün geçtikçe daha da büyüyen var olma mücadelesini getirmektedir. 

Oyuncular: Salvatore Esposito, Marco D'Amore, Ivana Lotito 

Yaratıcılar: Leonardo Fasoli, Stefano Bises, Roberto Saviano

2. Narcos, 2015-2017

2. Narcos, 2015-2017

IMDb: 8.8 

Özet: Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nde çalışan bir Meksikalı bir ajan olan Javier Pena, ünlü Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ı yakalamak için Birleşik Devletler tarafından Kolombiya’ya yollanır. Escobar'ın gerçek hayat hikayesinden uyarlanan dizi, dünya çapına yayılmış bir uyuşturucu şebekesini engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerini konu ediniyor. 

Oyuncular: Pedro Pascal, Wagner Moura, Boyd Holbrook 

Yaratıcılar: Carlo Bernard, Chris Brancato, Doug Miro

1. Breaking Bad, 2008-2013

1. Breaking Bad, 2008-2013

IMDb: 9.5   

Özet: Kanserden öleceğini öğrenen bir kimya öğretmeni, ailesinin geleceğini garanti altına almak için metamfetamin üretip satmak üzere eski bir öğrencisiyle kafa kafaya verir.   

Oyuncular: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn   

Yaratıcı: Vince Gilligan

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