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21. Yüzyılın En İyi Dizilerinden Kaç Tanesini İzledin?

21. Yüzyılın En İyi Dizilerinden Kaç Tanesini İzledin?

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 13:01

21. yüzyılda televizyonlarda ve dijital platformlarda orijinal senaryolu, drama, komedi ve daha bir sürü alt türlerde pek çok dizi ekranlarda seyirciyle buluştu. Hollywood Reporter'ın televizyon eleştirmenleri geçtiğimiz yıl 21. yüzyılın en iyi dizilerini sıraladı. Peki sen bu yapımlardan kaç tanesini izledin?

Merak ediyorsan o zaman hemen işaretlemeye başla!

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Hollywood Reporter'ın televizyon eleştirmenleri geçen sene 21. yüzyılın en iyi 50 dizisini sıraladı. Tabii bu listeyi hazırlamak hiç kolay değil. Çünkü son zamanlarda dizi sektöründe öyle harika yapımlar ortaya çıktı ki eleme yapmak çok zor. Peki sen bunlardan kaç tanesini izledin?

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$total filmden $score tanesini izledim!

İzlediğin dizi sayısına bakılırsa sen dizi dünyasını çok sık takip etmiyorsun. Galiba sen dizi izlemek yerine tam bir film canavarısın. Çünkü insanlar ya dizileri çok sever ya da filmleri. Sende de dizikoliklik yerine sinefillik sezdik. Yanlış mı?

$total filmden $score tanesini izledim!

İzlediğin dizilerin sayısı gösteriyor ki şov dünyasını yakından takip ediyorsun. Özellikle çok önceden çekilmiş ve kült haline gelmiş dizilerin uyarlamalarını bile izlemeyi çok seviyorsun. Senin dizikolikliğine 10 üzerinden 8 puan veriyoruz.

$total filmden $score tanesini izledim!

Vay vay vay! Asıl dizikolik işte tam burada. İzlediğin dizilerin sayısına bakılırsa senin gözünden dizi kaçmıyormuş doğrusu. Söylesene bugüne kadar en çok beğendiğin dizi hangisi? Ee bu kadar dizi izlediğine göre senin de en favori bir dizin vardır herhalde!

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