21. Yüzyılın En İyi Dizilerinden Kaç Tanesini İzledin?

İzlediğin dizi sayısına bakılırsa sen dizi dünyasını çok sık takip etmiyorsun. Galiba sen dizi izlemek yerine tam bir film canavarısın. Çünkü insanlar ya dizileri çok sever ya da filmleri. Sende de dizikoliklik yerine sinefillik sezdik. Yanlış mı?