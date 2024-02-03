21. Yüzyılın En İyi Dizilerinden Kaç Tanesini İzledin?
21. Yüzyılın En İyi Dizilerinden Kaç Tanesini İzledin?
21. yüzyılda televizyonlarda ve dijital platformlarda orijinal senaryolu, drama, komedi ve daha bir sürü alt türlerde pek çok dizi ekranlarda seyirciyle buluştu. Hollywood Reporter'ın televizyon eleştirmenleri geçtiğimiz yıl 21. yüzyılın en iyi dizilerini sıraladı. Peki sen bu yapımlardan kaç tanesini izledin?
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Hollywood Reporter'ın televizyon eleştirmenleri geçen sene 21. yüzyılın en iyi 50 dizisini sıraladı. Tabii bu listeyi hazırlamak hiç kolay değil. Çünkü son zamanlarda dizi sektöründe öyle harika yapımlar ortaya çıktı ki eleme yapmak çok zor. Peki sen bunlardan kaç tanesini izledin?
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