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Rocky Serisinin Apollo Creed'i Ünlü Aktör Carl Weathers Hayatını Kaybetti

Rocky Serisinin Apollo Creed'i Ünlü Aktör Carl Weathers Hayatını Kaybetti

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
02.02.2024 - 23:38

Apollo Creed karakteriyle Rocky filmlerinde hafızalara kazınan usta oyuncu Carl Weathers, hayatını kaybetti. 

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Dünya sinema tarihinde iz bırakan Sylvester Stallone'nin başarıyla canlandırdığı Rocky serisinin ilk dört filminde Apollo Creed karakterine hayat veren Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya sinema tarihinde iz bırakan Sylvester Stallone'nin başarıyla canlandırdığı Rocky serisinin ilk dört filminde Apollo Creed karakterine hayat veren Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü aktörün vefatı hakkında ailesi şu açıklamalarda bulundu: "Carl Weathers'ın vefatını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz. 1 Şubat 2024 Perşembe günü uykusunda huzur içinde öldü."

Ünlü aktörün vefatı hakkında ailesi şu açıklamalarda bulundu: "Carl Weathers'ın vefatını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz. 1 Şubat 2024 Perşembe günü uykusunda huzur içinde öldü."

"Carl olağanüstü bir hayat yaşamış, istisnai bir insandı. Film, televizyon, sanat ve spora yaptığı katkılarla silinmez bir iz bıraktı ve dünya çapında nesiller boyunca tanındı. O çok sevilen bir kardeş, baba, büyükbaba, ortak ve arkadaştı"

"Carl olağanüstü bir hayat yaşamış, istisnai bir insandı. Film, televizyon, sanat ve spora yaptığı katkılarla silinmez bir iz bıraktı ve dünya çapında nesiller boyunca tanındı. O çok sevilen bir kardeş, baba, büyükbaba, ortak ve arkadaştı"

Weathers, Apollo Creed karakteri ile özdeşleşmiş olup Sylvester Stallone ile birlikte ilk dört Rocky filminin başrol oyuncuları arasında yer alıyordu.

Weathers, Apollo Creed karakteri ile özdeşleşmiş olup Sylvester Stallone ile birlikte ilk dört Rocky filminin başrol oyuncuları arasında yer alıyordu.

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