"İzlediğiniz En Korkunç Film Hangisi?" Sorusuna Twitter Kullanıcılarının Sunduğu Birbirinden Ürkütücü Öneriler
"İzlediğiniz En Korkunç Film Hangisi?" Sorusuna Twitter Kullanıcılarının Sunduğu Birbirinden Ürkütücü Öneriler
X/Twitter'da kullanıcıların 'İzlediğiniz en korkunç film hangisi?' sorusuna verdikleri cevapları sizler için topladık. Bu filmler gece lambanızı sürekli açık tutma ihtiyacı hissedeceğiniz kadar korkutucu. Tüyler ürpertici sahneleriyle sizi tedirgin edecek, karanlıkta yalnız kalmaktan çekinmenize neden olacak bu filmleri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. A Serbian Film, 2010
19. The Grudge, 2004
18. As Above, So Below, 2014
17. Host, 2020
16. The Medium, 2021
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15. The Blair Witch Project, 1999
14. Smile, 2022
13. Overlord, 2018
12. Ju-on: The Grudge, 2002
11. Sinister, 2012
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10. The Witch, 2015
9. Martyrs, 2008
8. Shutter, 2004
7. When Evil Lurks, 2023
6. The Ring, 2002
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5. Audition, 1999
4. Hereditary, 2018
3. [Rec], 2007
2. The Conjuring, 2013
1. The Exorcist, 1973
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