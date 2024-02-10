"İzlediğiniz En Korkunç Film Hangisi?" Sorusuna Twitter Kullanıcılarının Sunduğu Birbirinden Ürkütücü Öneriler

IMDb: 7.1

Özet: The Ring’in çıkış noktası, birçok Hollywood geriliminde olduğu gibi bir şehir efsanesi. Fakat bu kez ortada kabus gibi görüntülerle dolu bir video kaseti vardır. Bu kaseti izleyenlere esrarengiz bir telefon gelmekte ve yedi gün içinde ölecekleri bildirilmektedir. Bayan gazeteci Rachel Keller önceleri bu konuya kuşkuyla yaklaşır. Ancak kaseti izleyen dört gencin arka arkaya esrarengiz biçimde ölmesi üzerine düşüncesi değişmeye başlar. Araştırmacı gazetecilik tutkusuna yenik düşen Rachel, bu video kaseti ele geçirip kendisi izler. Artık hayatı tehlikededir. Üstelik sadece kendisinin değil, oğlunun da hayatı tehdit altındadır. Arkadaşı Noah’ın yardımını isteyen Rachel’in önünde bu sırrı çözmek için sadece yedi gün vardır.

Oyuncular: Naomi Watts, Martin Henderson, Brian Cox

Yönetmen: Gore Verbinski