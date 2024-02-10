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"İzlediğiniz En Korkunç Film Hangisi?" Sorusuna Twitter Kullanıcılarının Sunduğu Birbirinden Ürkütücü Öneriler

"İzlediğiniz En Korkunç Film Hangisi?" Sorusuna Twitter Kullanıcılarının Sunduğu Birbirinden Ürkütücü Öneriler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 14:01

X/Twitter'da kullanıcıların 'İzlediğiniz en korkunç film hangisi?' sorusuna verdikleri cevapları sizler için topladık. Bu filmler gece lambanızı sürekli açık tutma ihtiyacı hissedeceğiniz kadar korkutucu. Tüyler ürpertici sahneleriyle sizi tedirgin edecek, karanlıkta yalnız kalmaktan çekinmenize neden olacak bu filmleri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. A Serbian Film, 2010

20. A Serbian Film, 2010

IMDb: 5.0 

Özet: Milos emekli olacak bir porno yıldızıdır, artık normal bir hayat sürmek istemektedir. Bir gün son derece cazip ve ona ömür boyu yetecek parayı alacağı bir film teklifi gelir. O andan itibaren, son film diye düşünen Milos inanılmaz zulüm ve kargaşa bir girdap içine çekilir. 

Oyuncular: Srdjan 'Zika' Todorovic, Sergej Trifunovic, Jelena Gavrilovic 

Yönetmen: Srdjan Spasojevic

19. The Grudge, 2004

19. The Grudge, 2004

IMDb: 5.9  

Özet: Karen uluslararası öğrenci değişim programıyla Tokyo'ya gelmiş ve eğitimine devam etmektedir. Ancak program gereği yeni geldiği şehirde sosyal hizmetler için çalışmak zorundadır ve O da hastabakıcılığı tercih eder. Amerikalı bir ailenin yatalak annesine bakmakla görevlendirilen genç kız ilk defa girdiği bu evde üst kattan gelen acayip sesler duyar. Olanı biteni araştırırken, bir anne ile oğlunun uzun yıllar önce bu evde öldürülmüş olduğunu öğrenir.  

Oyuncular: Sarah Michelle Gellar, Jason Behr, Clea DuVall  

Yönetmen: Takashi Shimizu

18. As Above, So Below, 2014

18. As Above, So Below, 2014

IMDb: 6.2 

Özet: Fransa'nın başkenti Paris sokaklarının altında, sayısız ruhun ebedi istirahatgahı olan ve kilometrelerce uzanan yeraltı tünelleri boyunca mezarları bulunur. Bir kaşif ekibi, 6 milyon cesedin bulunduğu düşünülen kemik labirentine girdiğinde bu ölüler şehrinin barındırdığı sırrı ortaya çıkarır. Bir delilik ve dehşet yolculuğu olan ‘As Above, So Below’, hepimizin peşini bırakmayan kişisel şeytanları ortaya çıkarmak üzere insan ruhunun derinliklerine ulaşıyor. 

Oyuncular: Perdita Weeks, Ben Feldman, Edwin Hodge 

Yönetmen: John Erick Dowdle

17. Host, 2020

17. Host, 2020

IMDb: 6.5 

Özet: Altı arkadaş, karantina sırasında Zoom üzerinden bir seans düzenlemek için bir medyumla anlaşır. Ancak işler hızla ters gitmeye başlar ve umduklarından çok daha fazlasıyla karşılaşırlar. Kötü bir ruh evlerini istila etmeye başlayınca, her şey için çok geç kaldıklarını ve geceyi atlatamayacaklarını fark ederler. 

Oyuncular: Haley Bishop, Jemma Moore, Emma Louise Webb 

Yönetmen: Rob Savage

16. The Medium, 2021

16. The Medium, 2021

IMDb: 6.5  

Özet: The Medium, Tayland'ın Isan bölgesindeki bir şamanın mirasının korkunç hikayesini konu ediyor. Fakir bir bölgede yaşayan bir aile üyesine sahip olduğu anlaşılan tanrıça, göründüğü kadar yardımsever değildir.  

Oyuncular: Narilya Gulmongkolpech, Sawanee Utoomma, Sirani Yankittikan  

Yönetmen: Banjong Pisanthanakun

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15. The Blair Witch Project, 1999

15. The Blair Witch Project, 1999

IMDb: 6.5   

Özet: Maryland ormanlarında 1940'larda birçok çocuk ortadan kaybolmuştur. Üç sinema öğrencisi de Blair Witch adıyla bilinen bu efsane hakkında araştırma yapmak için ormana giderler. Öğrencilerden bir daha haber alınamaz.   

Oyuncular: Heather Donahue, Michael C. Williams, Joshua Leonard   

Yönetmenler: Daniel Myrick, Eduardo Sánchez

14. Smile, 2022

14. Smile, 2022

IMDb: 6.5 

Özet: Bir hastayı içeren tuhaf, travmatik bir olaya tanık olan Dr. Rose Cotter, açıklayamadığı korkutucu olaylar yaşamaya başlar. Bu karşı konulmaz derecede bunaltıcı olan dehşet hayatını ele geçirmeye başlarken, Rose hayatta kalmak ve korkunç yeni gerçekliğinden kaçmak için sıkıntılı geçmişiyle yüzleşmek zorundadır. 

Oyuncular: Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner 

Yönetmen: Parker Finn

13. Overlord, 2018

13. Overlord, 2018

IMDb: 6.6 

Özet: İkinci dünya savaşında, müttefik güçlerin Normandiya'ya asker çıkarması yapacağı günün arifesinde, bir grup Amerikalı paraşütçü, düşman hattının arkasında bırakılır. Askerlerin buraya bırakılmasının amacı saldırının başarısı için önemli bir görevi gerçekleştirmektir. Fakat askerler hedeflerine yaklaşırken beklenmedik bir şeyle karşılaşırlar. Nazi işgali altındaki köyde, sadece bir askeri operasyondan fazlasının olduğunu fark ederler. 

Oyuncular: Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Ollivier 

Yönetmen: Julius Avery

12. Ju-on: The Grudge, 2002

12. Ju-on: The Grudge, 2002

IMDb: 6.7 

Özet: Japonya’da gönüllü olarak sosyal hizmetler görevi yapan Rika Nishina, bir evde yaşayan yaşlı kadının bakımını üstlenir ancak ev sıradan bir ev değildir. Zamanında öfke ve kıskançlık dolu bir cinayetin işlendiği evde, eski yaşayanlar sık sık ortaya çıkmaya başlayacaktır. Genç kadın Rika ise laneti ortadan kaldırarak hayatını kurtarmaya çalışacaktır. Garez serisinin esinlenildiği Japon yapımı orijinal filmidir. 

Oyuncular: Megumi Okina, Misaki Itô, Misa Uehara 

Yönetmen: Takashi Shimizu

11. Sinister, 2012

11. Sinister, 2012

IMDb: 6.8 

Özet: Bir gerçek suç yazarının yeni taşındığı evde, içerisinde evde çekilmiş korkunç görüntülerin olduğu bir kutu film makarası bulması sonucunda kendisini ve ailesini korkunç bir kabusun ortasında bulmasını konu alıyor. 

Oyuncular: Ethan Hawke, Juliet Rylance, James Ransone 

Yönetmen: Scott Derrickson

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10. The Witch, 2015

10. The Witch, 2015

IMDb: 7.0   

Özet: 17. yüzyılda İngiltere'de yaşayan William ve Katherine çifti, beş çocuğuyla birlikte ıssız bir ormanın içerisinde Hristiyan kurallarına sıkı sıkıya bağlı bir şekilde yaşamaktadır. Aile düzenleri ise beklenmedik garip olayların ortaya çıkmasıyla sarsılmaya başlar. Yeni doğan çocukları Sam, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur, büyük kızları Thomasin ilahi sesler duyduğuna inanmaktadır, ikizleri ise tuhaf kafiyeler mırıldanmaya başlar. Bu durumlar ailenin başına gelecek büyük felaketlerin başlangıcı olur.   

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie   

Yönetmen: Robert Eggers

9. Martyrs, 2008

9. Martyrs, 2008

IMDb: 7.0  

Özet: 1970’lerin başında, Fransa’dayız. Birkaç ay önce kaybolan 10 yaşındaki küçük kız Lucie yolda başıboş dolaşırken bulunuyor. Vücuduna şiddet uygulanmış fakat hiçbir cinsel taciz izi yok ve kaçırılma nedenleri bir türlü açıklanamıyor. Şokta, kelimelerini kaybetmiş Lucie, bir hastaneye kaldırılıyor ve orada kendi yaşında Anna adında bir kızla arkadaş oluyor. 15 sene sonra… Sıradan bir ailenin kapısı çalar. Evin babası kapıyı açar ve elinde av tüfeğiyle bekleyen Lucie’yi karşısında bulur. İşkencecisini bulduğuna ikna olan Lucie tetiği çeker.  

Oyuncular: Morjana Alaoui, Mylène Jampanoï, Catherine Bégin  

Yönetmen: Pascal Laugier

8. Shutter, 2004

8. Shutter, 2004

IMDb: 7.0 

Özet: Genç bir fotoğrafçı olan Thun, kız arkadaşı Jane ile birlikte çektikleri fotoğraflarda bir takım gizemli şekillerin olduğunu farkederler. Büyük bir şaşkınlıkla olayın nedenini çözmeye çalışırlarken başka fotoğraflarda da benzer şeyleri görünce büyük bir korkuya kapılırlar. 

Oyuncular: Ananda Everingham, Natthaweeranuch Thongmee, Achita Sikamana 

Yönetmenler: Banjong Pisanthanakun, Parkpoom Wongpoom

7. When Evil Lurks, 2023

7. When Evil Lurks, 2023

IMDb: 7.0  

Özet: Pedro ve Jimmy kardeşler, yakınlardaki bir çiftlik evinde şeytani bir enfeksiyonun büyüdüğünü keşfettiklerinde kurbanı topraklarından çıkarmaya çalışırlar. Uygun şeytan çıkarma ayinlerine uymayan bu kişilerin pervasız eylemleri, istemeden de olsa kırsal topluluklarında bir mal mülk salgınını tetikler. Şimdi, maruz kaldıkları herkesi yozlaştıran ve sakat bırakan, yaklaşmakta olan bir kötülükten kaçmaları ve bu doğaüstü vebayı durdurabilecek tek araçları elinde bulunduran büyümüş bir 'temizleyicinin' yardımına başvurmaları gerekir.  

Oyuncular: Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, Silvina Sabater  

Yönetmen: Demián Rugna

6. The Ring, 2002

6. The Ring, 2002

IMDb: 7.1   

Özet: The Ring’in çıkış noktası, birçok Hollywood geriliminde olduğu gibi bir şehir efsanesi. Fakat bu kez ortada kabus gibi görüntülerle dolu bir video kaseti vardır. Bu kaseti izleyenlere esrarengiz bir telefon gelmekte ve yedi gün içinde ölecekleri bildirilmektedir. Bayan gazeteci Rachel Keller önceleri bu konuya kuşkuyla yaklaşır. Ancak kaseti izleyen dört gencin arka arkaya esrarengiz biçimde ölmesi üzerine düşüncesi değişmeye başlar. Araştırmacı gazetecilik tutkusuna yenik düşen Rachel, bu video kaseti ele geçirip kendisi izler. Artık hayatı tehlikededir. Üstelik sadece kendisinin değil, oğlunun da hayatı tehdit altındadır. Arkadaşı Noah’ın yardımını isteyen Rachel’in önünde bu sırrı çözmek için sadece yedi gün vardır.   

Oyuncular: Naomi Watts, Martin Henderson, Brian Cox   

Yönetmen: Gore Verbinski

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5. Audition, 1999

5. Audition, 1999

IMDb: 7.1  

Özet: Aoyama, 7 yıl önce karısını kaybetmiş ve o günden beri bir kadınla flört etmemiştir. Onun kederli yaşantısına bir kadının girmesi gerektiğine inanan tv yapımcısı arkadaşı, ilginç bir plan yapar. TV şovunun içinde bir bölüm yaparak, sözde oyuncu seçmeleri yapacak ve bu sayede Aoyama'ya uygun bir eş bulacaklardır. Başarısız ve komik pek çok aday sonrasında, Asami adlı çok çekici bir kadın çıkar karşılarına. Onun ideal eşi olacağına inanan Aoyama, kısa zamanda kadının geçmişi hakkında garip şeyler öğrenir.   

Oyuncular: Ryo Ishibashi, Eihi Shiina, Tetsu Sawaki  

Yönetmen: Takashi Miike

4. Hereditary, 2018

4. Hereditary, 2018

IMDb: 7.3  

Özet: Graham ailesinin en yaşlı üyesi anneanne Ellen’ın ölümü sonrası kızı Annie, soyağaçlarının korkunç detaylarını keşfetmeye başlar. Aile üyeleri ardı ardına meşum olaylar yaşamaktadır ve kendilerine miras kalmış bu lanetten kurtulmaya çalıştıkça, kaçınılmaz sona biraz daha yaklaştıklarını fark ederler.  

Oyuncular: Toni Collette, Milly Shapiro, Gabriel Byrne  

Yönetmen: Ari Aster

3. [Rec], 2007

3. [Rec], 2007

IMDb: 7.4  

ÖzetGazeteci Angela'nın istediği fırsat ayağına kadar gelmiştir. Angela ile kameramanı Pablo'nun itfaiyecileri konu alan bir program yaptıkları sırada gelen bir ihbar üzerine, itfaiyeyle beraber ihbarın geldiği eve gidip haberi canlı canlı yaşama imkanına kavuşmuşlardır.   

Oyuncular: Manuela Velasco, Ferran Terraza, Jorge-Yamam Serrano  

Yönetmenler: Jaume Balaguero, Paco Plaza

2. The Conjuring, 2013

2. The Conjuring, 2013

IMDb: 7.5   

Özet: Ed ve Lorraine Warren'in, gözlerden uzak bir çiftlik evinde karanlık varlıklar tarafından dehşete sürüklenen bir aileye yardım etmeye gelirler. Güçlü bir şeytani varlıkla yüzleşmek zorunda kalan Warren çifti kendilerini hayatlarının en korkutucu vakasıyla karşı karşıya bulurlar.   

Oyuncular: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron Livingston   

Yönetmen: James Wan

1. The Exorcist, 1973

1. The Exorcist, 1973

IMDb: 8.1  

Özet: Geçici olarak Washington’ta bulunan bir kadın oyuncu, 12 yaşındaki kızının davranışlarında ve görünüşünde tehlikeli değişiklikler fark eder. Bu sırada Georgetown Üniversitesi'ndeki genç bir rahip, annesinin ölümcül hastalığı ile uğraşırken inancından şüphe duymaya başlar.  

Oyuncular: Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair  

Yönetmen: William Friedkin

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