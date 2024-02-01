Teoman, 17 Yılın Ardından Netflix Dizisiyle Setlere Geri Döndü
Teoman, 17 Yılın Ardından Netflix Dizisiyle Setlere Geri Döndü
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
Şarkılarıyla hepimizi mest eden Teoman, 2000'li yılların başında sinema sektörüne adım atmıştı. Son olarak 2007 yılında Romantik adlı filmde rol alan Teoman, bir Netflix dizisiyle setlere geri dönüyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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1997 yılında çıkardığı solo albümüyle hayatımıza giren Teoman'ı çoğu kişi yalnızca müzik sektörüyle tanısa da Teoman'ın 2000'li yılların başındaki filmleri bir döneme damga vurmuştu.
Filler ve Çimen, Mumya Firarda, Romantik gibi filmlerde rol alan Teoman bir dönem rol aldığı filmlerle adından epey söz ettirirken, sinema sektörünü bir anda bırakmıştı.
Son olarak 2007 yılında Romantik filminde Okan Bayülgen'le izlediğimiz Teoman tam 17 yıldır setlerden uzak yaşarken, Birsen Altuntaş'ın bir haberi herkesi heyecanlandırdı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Teoman bir Netflix dizisiyle setlere geri dönüş yapıyor.
Funda Eryiğit ve Halit Ergenç'in başrolünü paylaştığı Netflix dizisi "Adsız Aşıklar"a konuk oyuncu olarak katılan Teoman, burada kendisini canlandıracak.
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