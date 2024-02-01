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Teoman, 17 Yılın Ardından Netflix Dizisiyle Setlere Geri Döndü

Teoman, 17 Yılın Ardından Netflix Dizisiyle Setlere Geri Döndü

Netflix Teoman
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 14:05

Şarkılarıyla hepimizi mest eden Teoman, 2000'li yılların başında sinema sektörüne adım atmıştı. Son olarak 2007 yılında Romantik adlı filmde rol alan Teoman, bir Netflix dizisiyle setlere geri dönüyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
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1997 yılında çıkardığı solo albümüyle hayatımıza giren Teoman'ı çoğu kişi yalnızca müzik sektörüyle tanısa da Teoman'ın 2000'li yılların başındaki filmleri bir döneme damga vurmuştu.

1997 yılında çıkardığı solo albümüyle hayatımıza giren Teoman'ı çoğu kişi yalnızca müzik sektörüyle tanısa da Teoman'ın 2000'li yılların başındaki filmleri bir döneme damga vurmuştu.

Filler ve Çimen, Mumya Firarda, Romantik gibi filmlerde rol alan Teoman bir dönem rol aldığı filmlerle adından epey söz ettirirken, sinema sektörünü bir anda bırakmıştı.

Filler ve Çimen, Mumya Firarda, Romantik gibi filmlerde rol alan Teoman bir dönem rol aldığı filmlerle adından epey söz ettirirken, sinema sektörünü bir anda bırakmıştı.

Son olarak 2007 yılında Romantik filminde Okan Bayülgen'le izlediğimiz Teoman tam 17 yıldır setlerden uzak yaşarken, Birsen Altuntaş'ın bir haberi herkesi heyecanlandırdı.

Son olarak 2007 yılında Romantik filminde Okan Bayülgen'le izlediğimiz Teoman tam 17 yıldır setlerden uzak yaşarken, Birsen Altuntaş'ın bir haberi herkesi heyecanlandırdı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Teoman bir Netflix dizisiyle setlere geri dönüş yapıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Teoman bir Netflix dizisiyle setlere geri dönüş yapıyor.

Funda Eryiğit ve Halit Ergenç'in başrolünü paylaştığı Netflix dizisi "Adsız Aşıklar"a konuk oyuncu olarak katılan Teoman, burada kendisini canlandıracak.

Funda Eryiğit ve Halit Ergenç'in başrolünü paylaştığı Netflix dizisi "Adsız Aşıklar"a konuk oyuncu olarak katılan Teoman, burada kendisini canlandıracak.

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