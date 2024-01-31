"Band of Brothers" Geri mi Dönüyor: Dizinin Yapımcısı Gelecek Projeler İçin Genç Yönetmen Arayışında

HBO dizisi 'Band of Brothers' hakkında Hollywood Reporter'a konuşan 71 yaşındaki idari yapımcı Gary Goetzman, dizinin yeniden çekilmesi konusunda genç ve yetenekli bir yönetmen tarafından üstlenilmesine açık olduğunu belirtti. Detaylar içerikte. 👇

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