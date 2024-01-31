"Band of Brothers" Geri mi Dönüyor: Dizinin Yapımcısı Gelecek Projeler İçin Genç Yönetmen Arayışında
"Band of Brothers" Geri mi Dönüyor: Dizinin Yapımcısı Gelecek Projeler İçin Genç Yönetmen Arayışında
HBO dizisi 'Band of Brothers' hakkında Hollywood Reporter'a konuşan 71 yaşındaki idari yapımcı Gary Goetzman, dizinin yeniden çekilmesi konusunda genç ve yetenekli bir yönetmen tarafından üstlenilmesine açık olduğunu belirtti. Detaylar içerikte. 👇
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"Band of Brothers" (Kardeşler Takımı) adlı HBO dizisinin idari yapımcısı Gary Goetzman, dizinin yeniden çekilme ihtimali hakkında şaşırtıcı bir yanıt verdi.
2001 yapımı bu mini dizi, Oscar ödüllü "Saving Private Ryan" (Er Ryan'ı Kurtarmak) filmiyle tanınan yönetmen Steven Spielberg ve ünlü aktör Tom Hanks'in de yapımcılığını üstlendiği bir projeydi.
II. Dünya Savaşı sırasında Amerikan 101. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı Easy Bölüğü'nün hikayesini anlatan dizi, tarihçi Stephen Ambrose'un 1992 tarihli aynı adlı romanından uyarlandı.
Kardeşler Takımı, eleştirmenler tarafından büyük beğeni toplayarak En İyi Mini Dizi dalında Emmy ve Altın Küre ödüllerini kazandı.
Hollywood Reporter'a verdiği röportajda 71 yaşındaki yapımcı Goetzman'a dizinin yeniden çekilme olasılığı sorulduğunda genç ve yetenekli bir yönetmenin bu projeyi yeniden ele almasına açık olduğunu belirtti.
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"Eminim dışarıda bu işi yapacak birileri vardır" diyerek gelecekte daha çok sinema filmi yapmaya odaklanacaklarını ifade etti.
Kardeşler Takımı, savaşın acımasız gerçeklerini ve savaşa katılan insanların yaptığı fedakarlıkları derinlemesine işlemesiyle bugün bile büyük ilgi görüyor.
II. Dünya Savaşı temalı yapımlar arasında önemli bir yer tutan dizi, IMDb kullanıcılarının oylarıyla belirlenen en iyi televizyon yapımları listesinde 10 üzerinden 9,4 puan alarak 4. sıraya yerleşmiş durumda.
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