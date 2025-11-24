ABD Nicolas Maduro’yu Resmen Terör Örgütü Lideri İlan Etti: 50 Milyon Dolarlık Ödül Açıklandı

ABD ile Venezuella arasındaki gerilim devam ederken, ABD’nin stratejik bombardıman uçakları ile birlikte tanker uçaklarını da Karayipler bölgesine aktardığı ortaya çıkmıştı. ABD’den Venezuella için bir hamle daha geldi. ABD, Venezuella Devlet Başkanı Maduro’yu terör örgütü lideri, hükümet üyelerini de örgüt üyesi olarak ilan etti. Maduro’nun yakalanmasına yardım edecek kişiye 50 milyon dolar ödül verileceği de açıklandı.