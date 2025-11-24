onedio
ABD Nicolas Maduro'yu Resmen Terör Örgütü Lideri İlan Etti: 50 Milyon Dolarlık Ödül Açıklandı

25.11.2025 - 00:04

ABD ile Venezuella arasındaki gerilim devam ederken, ABD’nin stratejik bombardıman uçakları ile birlikte tanker uçaklarını da Karayipler bölgesine aktardığı ortaya çıkmıştı. ABD’den Venezuella için bir hamle daha geldi. ABD, Venezuella Devlet Başkanı Maduro’yu terör örgütü lideri, hükümet üyelerini de örgüt üyesi olarak ilan etti. Maduro’nun yakalanmasına yardım edecek kişiye 50 milyon dolar ödül verileceği de açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuella Devlet Başkanı Maduro’yu "Cartel de los Soles" (Güneşler Karteli) çetesinin lideri olarak lanse etmişti.

ABD ile Venezuella resmen savaşın eşiğine geldi. ABD Hava Kuvvetleri’nin en etkili savaş uçaklarında biri olan B-52 Stratofortress stratejik bombardıman uçağı ve bir C-130J Super Hercules askeri nakliye uçağını Karayipler bölgesine gönderdiği ortaya çıkmıştı. ABD’den Venezuella için yeni bir hamle daha geldi.

Devlet Başkanı kartel lideri oldu.

ABD, Venezuella Devlet Başkanı olan Nicolas Maduro’yu resmen terör örgütü lideri ilan etti. Hükümet üyelerinin de terör örgütü üyesi olarak görüleceği açıklandı.

ABD, ülke tarihinin rekorunu kırarak Maduro’nun başında 50 milyon dolar ödül koydu.

ABD’nin bu hamlesinin Venezuella’ya yapacağı saldırı öncesi son hazırlık olduğu belirtiliyor.

