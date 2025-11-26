onedio
ABD'deki USA Today Gazetesi, Diş Yaptırmak İsteyenlere Türkiye'yi Tavsiye Etti

ABD'deki USA Today Gazetesi, Diş Yaptırmak İsteyenlere Türkiye'yi Tavsiye Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.11.2025 - 00:04

USA Today, Türkiye’nin diş implantı tedavisinde dünya çapında hem maliyet hem hız hem de teknoloji açısından öne çıkan merkezlerden biri olduğunu açıkladı. Haberde, ABD’de 6 bin dolara yaklaşan implant ücretlerinin Türkiye’de 450 dolardan başladığına dikkat çekildi ve bu büyük fiyat farkının “düşük kalite değil, yüksek verimlilik” kaynaklı olduğu vurgulandı.

Türkiye, uluslararası hasta trafiğinde rekor kırıyor.

Türkiye, uluslararası hasta trafiğinde rekor kırıyor.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden USA Today’in araştırmasına göre, diş eksikliği yaşayan hastaların tercih ettiği implant tedavisinde Türkiye, uluslararası hasta akışında büyük bir artış yaşıyor. Ülkedeki gelişmiş dijital diş hekimliği altyapısı, düşük operasyon maliyetleri ve düzenli tıbbi turizm sistemi sayesinde fiyatlar dünya ortalamasının oldukça altında seyrediyor.

ABD’de tek bir implantın maliyeti 3.000 ila 6.000 dolar arasında değişirken, Türkiye’de aynı işlem 450 ila 900 dolar civarında tamamlanabiliyor. Bu ücret, implantın yanı sıra abutment ve zirkonyum ya da porselen kronu da kapsıyor.

Haberde ürün kalitesine de değinildi.

Haberde ürün kalitesine de değinildi.

Haberde, Türkiye’de kullanılan implant markalarının ABD’deki kliniklerde kullanılanlarla aynı olduğuna dikkat çekiliyor. Straumann, Nobel Biocare, MIS, Hiossen, MegaGen ve Neodent gibi üst segment sistemlerin her iki ülkede de yaygın şekilde uygulandığı vurgulanıyor.

Tam çene implant tedavilerinde de durum benzer. Türkiye’de bu işlemin maliyeti 3.500 ila 6.500 dolar arasında değişirken, ABD’de aynı tedavi 30 bin dolara kadar çıkabiliyor. Haberde, fiyat farkının kalite eksikliğinden değil, Türkiye’deki yüksek verimlilik ve düşük operasyon maliyetlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Neden Türkiye'de daha ucuz?

Neden Türkiye'de daha ucuz?

USA Today’e göre Türkiye’de diş implantı fiyatlarının uygun olmasının başlıca nedenleri; daha düşük işletme maliyetleri, döviz kuru avantajı, kliniklerde yapılan CAD/CAM üretimleri, düzenli tıbbi turizm altyapısı, hızlı dijital planlama ve tek merkezde tüm süreci tamamlayan çözüm modeli olarak sıralanıyor. Haberde, düşük fiyatların “kaliteden ödün verildiği” anlamına gelmediği özellikle vurgulanıyor.

İstanbul’daki bazı klinikler, Avrupa Birliği standartlarında sterilizasyon protokollerine sahip. Bazı merkezler, her hastaya implant markası, seri numarası ve garanti bilgilerini içeren “implant pasaportu” da veriyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
