ABD'deki USA Today Gazetesi, Diş Yaptırmak İsteyenlere Türkiye'yi Tavsiye Etti

USA Today’e göre Türkiye’de diş implantı fiyatlarının uygun olmasının başlıca nedenleri; daha düşük işletme maliyetleri, döviz kuru avantajı, kliniklerde yapılan CAD/CAM üretimleri, düzenli tıbbi turizm altyapısı, hızlı dijital planlama ve tek merkezde tüm süreci tamamlayan çözüm modeli olarak sıralanıyor. Haberde, düşük fiyatların “kaliteden ödün verildiği” anlamına gelmediği özellikle vurgulanıyor.

İstanbul’daki bazı klinikler, Avrupa Birliği standartlarında sterilizasyon protokollerine sahip. Bazı merkezler, her hastaya implant markası, seri numarası ve garanti bilgilerini içeren “implant pasaportu” da veriyor.