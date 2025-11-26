ABD'deki USA Today Gazetesi, Diş Yaptırmak İsteyenlere Türkiye'yi Tavsiye Etti
USA Today, Türkiye’nin diş implantı tedavisinde dünya çapında hem maliyet hem hız hem de teknoloji açısından öne çıkan merkezlerden biri olduğunu açıkladı. Haberde, ABD’de 6 bin dolara yaklaşan implant ücretlerinin Türkiye’de 450 dolardan başladığına dikkat çekildi ve bu büyük fiyat farkının “düşük kalite değil, yüksek verimlilik” kaynaklı olduğu vurgulandı.
Türkiye, uluslararası hasta trafiğinde rekor kırıyor.
Haberde ürün kalitesine de değinildi.
Neden Türkiye'de daha ucuz?
