ABD’de Yaşayan Bir Türk Vatandaşı Kayıp Çocuk Vakalarında Neler Yapıldığını Anlattı: "Kıyamet Kopar Gibi"

ABD’den paylaşımda bulunan Türk vatandaşı bir kişi, ABD’de 18 yaşının altında bir kişi kaybolduğu zaman eyaletteki tüm telefonlara alarm gönderildiğini söyledi. “Kıyamet koparcasına bir telefon çalıyor” diyen sosyal medya kullanıcı, SMS ile kaybolan kişinin fotoğrafı ve tüm bilgilerinin herkese gönderildiğini ifade etti. Milyonlarca kişiye aynı anda gönderilen SMS sayesinde kayıp çocuk vakalarının kısa sürede çözüldüğünü belirten Türk vatandaşı, aynı sistemin Türkiye’de de olabileceğini sözlerine ekledi.