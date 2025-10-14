onedio
ABD’de Yaşayan Bir Türk Vatandaşı Kayıp Çocuk Vakalarında Neler Yapıldığını Anlattı: "Kıyamet Kopar Gibi"

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.10.2025 - 18:43

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir Türk vatandaşı, ülkede yaşanan kayıp çocuk vakalarında izlenen yönetimi paylaştı. Kayıp çocuk vakasının polise intikal etmesinin ardından eyaletteki tüm cep telefonlarına ‘kıyamet kopar gibi” alarmla birlikte kayıp çocuğun fotoğrafı ve bilgileri gönderiliyor diyen sosyal medya kullanıcısı, bu sistemin Türkiye’de de kullanılabileceğini söyledi.

ABD’de yaşanan kayıp çocuk vakalarında ne yapılıyor?

“Kıyamet koparcasına alarm çalışıyor”

ABD’den paylaşımda bulunan Türk vatandaşı bir kişi, ABD’de 18 yaşının altında bir kişi kaybolduğu zaman eyaletteki tüm telefonlara alarm gönderildiğini söyledi. “Kıyamet koparcasına bir telefon çalıyor” diyen sosyal medya kullanıcı, SMS ile kaybolan kişinin fotoğrafı ve tüm bilgilerinin herkese gönderildiğini ifade etti. Milyonlarca kişiye aynı anda gönderilen SMS sayesinde kayıp çocuk vakalarının kısa sürede çözüldüğünü belirten Türk vatandaşı, aynı sistemin Türkiye’de de olabileceğini sözlerine ekledi.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
