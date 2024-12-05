8 Soruda Favori Yemeğini Tahmin Ediyoruz!
8 Soruda Favori Yemeğini Tahmin Ediyoruz!
Hazır mısın? 8 soruda, senin favori yemeğini tahmin edeceğiz! Türk mutfağının o muazzam çeşitliliğinden hangi yemek senin kalbini kazanmış, bakalım?
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Favori yemeğini yapmak ne kadar zamanını alıyor?
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2. Bu yemeği hangi öğünde yemeği tercih ediyorsun?
3. Favori yemeğini kendin yapabiliyor musun?
4. Yanında mutlaka ekmek ister misin?
5. Bir sebze yemeği mi yoksa et ağırlıklı mı?
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6. Favori yemeğin bölgesel bir lezzet mi?
7. Bu yemek tek başına doyurur mu yoksa yanına bir şey lazım mı?
8. Son olarak, şu tatlılardan hangisi favori yemeğinin ardından güzel gider?
Kuru fasulye, pilav!
Pizza!
Sarma!
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