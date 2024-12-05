8 Soruda Favori Yemeğini Tahmin Ediyoruz!

Senin en sevdiğin yemek, kuru fasulye ve pilav! Bu ikili, tam senin damak tadına hitap ediyor gibi. Sade ama bir o kadar doyurucu ve lezzetli. Yanına bir turşu, bir de ev yoğurduyla yapılmış ayran eklenince, o lezzet cennetten düşmüş gibi oluyor. Basit ama öz, geleneksel ama her zaman taze, senin için en güzel yemek bu! Hem kalp hem mide doyuran bir seçim!