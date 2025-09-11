onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
78 Kişinin Öldüğü Kartalkaya’daki Otel Yangınında Otel Müdürünün Attığı Mesajlar Ortaya Çıktı

78 Kişinin Öldüğü Kartalkaya’daki Otel Yangınında Otel Müdürünün Attığı Mesajlar Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2025 - 20:40

Bolu’daki kayak merkezi Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği 133 kişinin de yaralandığı yangın faciasına ilişkin dava sürerken Grand Kartal Otel Müdürü Zeki Yılmaz’ın Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından incelenen telefon dökümünde müşterilerden önce otel yetkililerini arayarak ‘Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı.” diye haber verdiği ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

7 Temmuz’da başlayan davasının ilk duruşmasında verilen ara kararda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına hükmedildi. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamına karar verildi. Ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, duruşma 22 Eylül'e ertelendi.

Yangından 3 gün sonra Whatsapp’ta iş güvenliği grubu kuruldu!

Yangından 3 gün sonra Whatsapp’ta iş güvenliği grubu kuruldu!

Tutuklu sanıklardan Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir’in otel yangınından 3 gün sonra ‘İş güvenlik acil yapılacak durumlar’ isimli Whatsapp grubu kurduğu ve sadece 24 Ocak 2025 tarihinde yazışmaların yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca Whatsapp grubunda otelin sahibi Halit Ergül’ün tutuklu olan kızı Ceyda Hacıbekiroğlu’nun da otel çalışanlarına yangın olayı sonrası talimatlar verdiğine ilişkin yazışmalarda dava dosyasına girdi.

Mahkemedeki savunmalarında otelle ilgili hiçbir yetkisinin olmadığını iddia eden ve ayrıca otelin yönetim kurulu üyesi de olan Hacıbekiroğlu’nun Whatsapp grubunda otelin asansörlerine ilişkin teknik personellere direktifler verdiği tespit edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sanıkların telefon incelemelerinin dökümünün yapıldığı raporlarda otel müdürü Zeki Yılmaz’ın otel yetkililerine müşterilerden önce haber verdiği de telefon kayıtları ile ortaya çıktı.

“Hemen otelden çıkın, yangın başladı”

“Hemen otelden çıkın, yangın başladı”

Zeki Yılmaz’ın telefon dökümünde 21 Ocak gecesi saat 03.30’da otel yetkilileri ile 14.6 saniyelik görüşme yaptığı ve otel yetkililerine ‘Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen” şeklindeki konuşması da dava dosyasında yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın