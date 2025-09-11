78 Kişinin Öldüğü Kartalkaya’daki Otel Yangınında Otel Müdürünün Attığı Mesajlar Ortaya Çıktı
Bolu’daki kayak merkezi Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği 133 kişinin de yaralandığı yangın faciasına ilişkin dava sürerken Grand Kartal Otel Müdürü Zeki Yılmaz’ın Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından incelenen telefon dökümünde müşterilerden önce otel yetkililerini arayarak ‘Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı.” diye haber verdiği ortaya çıktı.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.
Yangından 3 gün sonra Whatsapp’ta iş güvenliği grubu kuruldu!
“Hemen otelden çıkın, yangın başladı”
