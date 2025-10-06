onedio
6 – 12 Ekim 2025 Haftası Sayı Sekansı: 999 • 111 • 000 • 44

Dr.Astrolog Şenay Devi
06.10.2025 - 20:04

Bu hafta gökyüzü, Balık burcundaki Ay tutulmasının ardından gelen yoğun arınma ve kapanış enerjileriyle titreşiyor. Satürn ve Neptün'ün geri harekette kavuşması, bilinçaltını tetikleyen derin yüzleşmeler getirirken, Koç burcundaki Güneş-Merkür kavuşumu netlik, farkındalık ve yeni bir zihin döngüsü başlatıyor. Bu kadersel göksel kombinasyonlar, haftayı kozmik bir geçit haline getirirken, eşzamanlı olarak rezonansa giren sayı sekansları hem bireysel hem de kolektif alanları mühürlüyor.

999 • 111 • 000 • 44

999 • 111 • 000 • 44

999 – Tamamlanma ve Ruhsal Dönüşüm

Bu sayı sekansı, geçmişten gelen yüklerin, eski ilişkilerin ve görevini tamamlamış enerjilerin hayatınızdan çekildiğini gösteriyor. Bu dönem; içsel kapanışları, ruhsal döngülerin tamamlanmasını ve yüksek benlik ile hizalanmayı destekliyor. Hayatınızdaki bazı bitişlerin aslında büyük bir ruhsal hazırlığın parçası olduğunu fark edebilirsiniz.

Uygulama:

  • Günde dokuz dakika sessiz kalın.

  • Tütsü ile bulunduğunuz ortamı arındırın.

  • Geçmişten gelen kişileri affetmek üzere içsel bir niyet yazısı hazırlayın.

111 – Yeni Başlangıçların Kapısı

Evren bu hafta sizinle açık açık konuşuyor. Zihinsel netlik artıyor, sezgileriniz yön buluyor ve attığınız her düşünce tohumu geleceğinizi şekillendiriyor. Yeni kararlar, iş birlikleri, başlangıçlar için ilahi destek arkanızda. Düşünceleriniz bu hafta gerçeklik alanına daha hızlı çekim yapacak.

Uyarı:

  • Kararsızlık sizi geciktirir ve fırsatları kaçırmanıza neden olabilir.

Onaylama:

  • Güne başlarken gözlerinizi kapatın ve yüksek sesle şu cümleyi tekrar edin:

  • “Ben hazırım. İlahi planla uyum içindeyim.”

000 – İlahi Koruma ve Sıfır Noktası

Her şeyin başladığı noktaya, yani evrensel sıfıra dönüyorsunuz. Hayatınızdaki boşluklar aslında yeni potansiyellere yer açmak için oluşuyor. Bu sayı dizilimi, görünmeyen ilahi bir korumanın sizinle birlikte olduğunu ve bu haftanın sıfırlanma süreciyle sizi yeni bir enerjiye hazırladığını gösteriyor.

Uygulama:

  • Beyaz bir mum yakın.

  • Düşünmeden yazmaya başlayın.

  • Yeni niyet defterinize yalnızca “kalpten gelen” istekleri yazın.

  • Eski niyetleri yakarak bırakın.

44 – Melek Koruması ve İlahi Destek

Bu hafta özellikle fiziki alanda koruma ve güçlenme vurgusu taşıyor. Ailevi konular, ev düzeni, toprakla ilgili kararlar veya mülk planlamaları gündeme gelebilir. Ruhsal rehberleriniz size işaretlerle yaklaşıyor. Güvende olmak için fiziksel alanlarda küçük ama etkili düzenlemeler yapabilirsiniz.

Uygulama:

  • Kapınızın girişine deniz tuzu serpin.

  • Ametist ya da florit taşı bulundurmak, alanın frekansını yükseltir.

Bu Hafta İçin AstrodehA Numeroloji Mesajı

Kapanışlar aslında yeni başlangıçlara yer açmak içindir. Hayatınızda bir şey sona eriyorsa, bu sadece bir sonraki portalın aktifleşmek üzere olduğunu gösterir.

Haftanın frekansları sizi şöyle yönlendiriyor:

  • Korkulardan özgürleşmek için: 999

  • Yeni niyetleri başlatmak için: 111

  • Kaynağa yeniden bağlanmak için: 000

  • Fiziksel dünyada koruma ve istikrar için: 44

Sayı Sekansı Mührü

Her sabah uyandıktan sonra şu cümleyi bir kez yüksek sesle söyleyin:

“Yüce Allah’ın iradesiyle, 999 • 111 • 000 • 44 sayılarıyla korunuyor, arınıyor, başlıyor ve güçleniyorum. Bu mühür sonsuz zamana mühürlendi.”

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

