29 Kasım Cumartesi Ankara Hava Durumu: Beklenen Yağmur Nihayet Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre Ankara 29 Kasım Cumartesi gününe puslu bir hava ile başlayacak. Kentte hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 15 dereceye kadar yükselecek ancak sonrasında yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklar da düşecek. Başkentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayacak yağışlar artarak pazar gününde de sürecek.