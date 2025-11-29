29 Kasım Cumartesi Ankara Hava Durumu: Beklenen Yağmur Nihayet Geliyor
Türkiye’deki kuraklıktan en fazla etkilenen kentlerinde başında gelen Ankara’da bu akşam saatlerinde yağışlı hava etkili olacak. Kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerine gerileyerek 10 dereceye kadar düşecek. Akşam saatlerinde başlayan yağmurun kuvvetli olması beklenirken, yağışların pazar günü de süreceği açıklandı.
29 Kasım Cumartesi Saat Saat Hava Durumu 👇
