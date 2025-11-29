onedio
29 Kasım Cumartesi Ankara Hava Durumu: Beklenen Yağmur Nihayet Geliyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.11.2025 - 09:49

Türkiye’deki kuraklıktan en fazla etkilenen kentlerinde başında gelen Ankara’da bu akşam saatlerinde yağışlı hava etkili olacak. Kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerine gerileyerek 10 dereceye kadar düşecek. Akşam saatlerinde başlayan yağmurun kuvvetli olması beklenirken, yağışların pazar günü de süreceği açıklandı.

29 Kasım Cumartesi Saat Saat Hava Durumu 👇

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre Ankara 29 Kasım Cumartesi gününe puslu bir hava ile başlayacak. Kentte hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 15 dereceye kadar yükselecek ancak sonrasında yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklar da düşecek. Başkentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayacak yağışlar artarak pazar gününde de sürecek.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
