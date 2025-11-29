onedio
29 Kasım Cumartesi Adana Hava Durumu: Bugün Adana'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?

Adana hava durumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
29.11.2025 - 08:52

29 Kasım Cumartesi günü Adana'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan günlük hava tahmin raporuna göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağışlı hava, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz'in bazı kesimleri ve İç Anadolu'yu etkisi altına alırken, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış kimi şehirlerimizde etkisini artıracak. Adana'da ise gün parçalı ve çok bulutlu geçecek, hava sıcaklığı 25 dereceye kadar ulaşacak. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur ise pazar günü de devam edecek. 

İşte 29 Kasım Cumartesi Adana hava durumu:

29 Kasım Cumartesi Adana Saat Saat Hava Durumu:

Akdeniz Bölgesi'nde bugün parçalı ve yoğun bulutlu bir hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bölgenin geneli (Kahramanmaraş hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında olacak. 

Adana'da ise bugün hava sıcaklığı öğle saatlerinden itibaren 25 dereceye kadar ulaşırken, şehrin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gün yaşanacak. Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde gece saatlerinden itibaren başlayan, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar günü de devam edeceği öngörülüyor. 

Rüzgarsa genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esiyor.

