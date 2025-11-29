29 Kasım Cumartesi Adana Hava Durumu: Bugün Adana'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?

Akdeniz Bölgesi'nde bugün parçalı ve yoğun bulutlu bir hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bölgenin geneli (Kahramanmaraş hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında olacak.

Adana'da ise bugün hava sıcaklığı öğle saatlerinden itibaren 25 dereceye kadar ulaşırken, şehrin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gün yaşanacak. Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde gece saatlerinden itibaren başlayan, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar günü de devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarsa genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esiyor.