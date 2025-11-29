29 Kasım Cumartesi Adana Hava Durumu: Bugün Adana'da Hava Durumu Nasıl, Yağmur Var mı?
29 Kasım Cumartesi günü Adana'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan günlük hava tahmin raporuna göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağışlı hava, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz'in bazı kesimleri ve İç Anadolu'yu etkisi altına alırken, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış kimi şehirlerimizde etkisini artıracak. Adana'da ise gün parçalı ve çok bulutlu geçecek, hava sıcaklığı 25 dereceye kadar ulaşacak. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur ise pazar günü de devam edecek.
İşte 29 Kasım Cumartesi Adana hava durumu:
29 Kasım Cumartesi Adana Saat Saat Hava Durumu:
