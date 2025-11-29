29 Kasım Cumartesi Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Nasıl, Yağmur Var mı?

Akdeniz Bölgesinde, bugün Antalya ve Mersin çevrelerinde ise yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde, Kahramanmaraş hariç olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği öngörülüyor. Akşam saatlerine kadar Antalya civarlarında rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Antalya ve Göller Yöresi'nde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı kapsamında, bölge halkının ve ziyaretçilerin dikkatli ve tedbirli olması öneriliyor.

Antalya'da hava sıcaklığı 20°C olarak ölçülürken, sabah 09.00 başlayan yağışlar, yarın yani Pazar günü de devam edecek gibi görünüyor.