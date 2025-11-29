onedio
29 Kasım Cumartesi Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Nasıl, Yağmur Var mı?

29 Kasım Cumartesi Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Nasıl, Yağmur Var mı?

Antalya hava durumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.11.2025 - 08:42

29 Kasım Cumartesi günü Antalya'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan hava tahmin verilerine göre, bugün hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya'da bugün hava sıcaklıkları 20 dereceye düşerken yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşış bekleniyor. 

İşte, 29 Kasım Cumartesi günü Antalya hava durumu:

29 Kasım Cumartesi Antalya Saat Saat Hava Durumu:

29 Kasım Cumartesi Antalya Saat Saat Hava Durumu:

Akdeniz Bölgesinde, bugün Antalya ve Mersin çevrelerinde ise yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde, Kahramanmaraş hariç olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği öngörülüyor. Akşam saatlerine kadar Antalya civarlarında rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Antalya ve Göller Yöresi'nde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı kapsamında, bölge halkının ve ziyaretçilerin dikkatli ve tedbirli olması öneriliyor.

Antalya'da hava sıcaklığı 20°C olarak ölçülürken, sabah 09.00 başlayan yağışlar, yarın yani Pazar günü de devam edecek gibi görünüyor.

