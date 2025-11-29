29 Kasım Cumartesi Antalya Hava Durumu: Bugün Antalya'da Hava Nasıl, Yağmur Var mı?
29 Kasım Cumartesi günü Antalya'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan hava tahmin verilerine göre, bugün hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya'da bugün hava sıcaklıkları 20 dereceye düşerken yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşış bekleniyor.
İşte, 29 Kasım Cumartesi günü Antalya hava durumu:
29 Kasım Cumartesi Antalya Saat Saat Hava Durumu:
