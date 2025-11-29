29 Kasım Cumartesi İstanbul Hava Durumu: Yağış ve Soğuk Hava Geliyor
Meteorolojik verilerek göre İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan yağışlar bugün de devam edecek. Megakentte hava sıcaklıları düşerek mevsim normallerine gerileyecek ve sonbahar kendisini hissettirecek. İstanbul’da bugün hava sıcaklığının 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ayrıca soğuk ve yağışlı hava tüm hafta sonu boyunca da etkili olacak.
29 Kasım Cumartesi Saat Saat Hava Durumu 👇
