29 Kasım Cumartesi İstanbul Hava Durumu: Yağış ve Soğuk Hava Geliyor

İstanbul’da haftalardır devam eden pastırma sıcakları bu hafta sonu etkisini yitirecek. AKOM’dan İstanbul için yapılan uyarıda, “Sonbahar kendisini hissettirecek” denildi ve dün akşam saatlerinde Avrupa Yakası’nda etkili olan yağışların kent geneline yayılacağı açıklandı. İstanbul’da bugün beklenen en yüksek hava sıcaklığı 18, en düşük hava sıcaklığı ise 13 derece. İstanbul’da etkili olan yağışlı ve soğuk hava tüm hafta sonu boyunca kendisini gösterecek.