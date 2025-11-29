onedio
29 Kasım Cumartesi İstanbul Hava Durumu: Yağış ve Soğuk Hava Geliyor

29.11.2025 - 09:30

Meteorolojik verilerek göre İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan yağışlar bugün de devam edecek. Megakentte hava sıcaklıları düşerek mevsim normallerine gerileyecek ve sonbahar kendisini hissettirecek. İstanbul’da bugün hava sıcaklığının 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ayrıca soğuk ve yağışlı hava tüm hafta sonu boyunca da etkili olacak.

29 Kasım Cumartesi Saat Saat Hava Durumu 👇

İstanbul’da haftalardır devam eden pastırma sıcakları bu hafta sonu etkisini yitirecek. AKOM’dan İstanbul için yapılan uyarıda, “Sonbahar kendisini hissettirecek” denildi ve dün akşam saatlerinde Avrupa Yakası’nda etkili olan yağışların kent geneline yayılacağı açıklandı. İstanbul’da bugün beklenen en yüksek hava sıcaklığı 18, en düşük hava sıcaklığı ise 13 derece. İstanbul’da etkili olan yağışlı ve soğuk hava tüm hafta sonu boyunca kendisini gösterecek.

