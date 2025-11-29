29 Kasım Cumartesi Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır’da Hava Bugün Nasıl Olacak?

Bugün Diyarbakır’da hava açık ve zaman zaman parçalı bulutlu geçecek. Meteoroloji’den alınan bilgilere göre sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 4°C olacak. Gün içinde hava belirgin şekilde ısınacak ve sıcaklık 15°C’ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık yeniden düşerek 7–11°C aralığına inecek. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Nem oranı %70, rüzgar ise oldukça neredeyse hissedilmeyecek.