29 Kasım Cumartesi Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır’da Hava Bugün Nasıl Olacak?

Elif Sude Yenidoğan
29.11.2025 - 08:49

29 Kasım Cumartesi Diyarbakır’da hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde soğuk hava etkisini artırırken, Diyarbakır’da sıcaklıklar bugün daha ılıman seyrediyor. Gelin 29 Kasım Cumartesi Diyarbakır hava durumuna dair detaylara birlikte bakalım!

29 Kasım Cumartesi Diyarbakır’da hava nasıl?

Bugün Diyarbakır’da hava açık ve zaman zaman parçalı bulutlu geçecek. Meteoroloji’den alınan bilgilere göre sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 4°C olacak. Gün içinde hava belirgin şekilde ısınacak ve sıcaklık 15°C’ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık yeniden düşerek 7–11°C aralığına inecek. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Nem oranı %70, rüzgar ise oldukça neredeyse hissedilmeyecek.

