25 - 31 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 25 - 31 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.10.2025 - 20:16

25 - 31 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 Ekim 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 189 TL

  • Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 429 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 169 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 139,50 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 65 TL

  • Torku / Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 199 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 gr 75 TL

  • Birşah Milkten Süt 200 ml 9,50 TL

  • Birşah Süt 200 ml 8,50 TL

  • Şahin Çemeni Sırılmış Dana Pastırma 80 gr 159 TL

  • Piliç Döner 200 gr 67,50 TL

  • Erpiliç Piliç Parmak Köfte 260 gr 49,50 TL

  • Öncü Domates Salçası 830 gr 59,90 TL

  • Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 219 TL

  • Yöremce Yeşil Mercimek 1 Kg 59,50 TL

  • Dudomi Noodle 5x70 gr 54,50 TL

  • Tat Mayonez 550 gr 99,90 TL

  • Calve Mayonez 540 gr 99,90 TL

  • Tat Ketçap 650 gr 74,50 TL

  • Calve Ketçap 610 gr 74,50 TL

  • Nescafe Xpress Soğuk Kahve 250 ml 50 TL

  • Akmina Maden Suyu 6x200 ml 55,50 TL

  • Kızılay Karpuz-Çilek Maden Suyu 6x200 ml 55 TL

Ülker Çikolatalı Gofret 10 TL

  • Ülker Canpare Bisküvi Fındık Kremalı 3x81 gr 30 TL

  • Ülker 9 Kat Tat Gofret 114 gr 24 TL

  • Ülker Halley Çikolatalı Mini Granürlü Marshmallowlu Bisküvi 3x66 gr 55 TL

  • Ülker İkram Çikolata Kremalı Bisküvi 3x84 gr 44 TL

  • Ülker Çizi Peynirli Kraker 4x70 gr 35 TL

  • Ülker Probis Kremalı Bisküvi 10x28 gr 55 TL

  • Ülker Çizi Peynirli Soğanlı Kraker 120 gr 31,50 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 175 gr 21 TL

  • Ülker Dido Kare Çikolatalı Gofret 55 gr 31 TL

  • Ülker O'lala Frambuazlı Sufle Kek 70 gr 25,50 TL

  • Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 89,50 TL

  • Ülker Napoliten Sütli Çikolata 33 gr 29,50 TL

  • Ülker Kekstra Mini Çilekli Kek 150 gr 37 TL

  • Ülker Bebe Bisküvi 400 gr 55 TL

Elidor Saç Kremi 115 TL

  • Elidor Şampuan 400 ml 115 TL

  • Taft Ultimate Saç Spreyi 250 ml 169,90 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 55,50 TL

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 55 TL

  • Duru Sıvı Sabun 500 ml 49 TL

  • Yumoş Sprey 450 ml 119 TL

  • Arko Soft Touch Krem 150 ml 59,50 TL

  • Silk&Blue Kadın Modal Atlet 57,50 TL

  • Silk&Blue Kadın Modal Slip 3'lü 79,50 TL

  • Sleepy Mopa Uyumlu Yer Temizlik Havlusu 50'li 79 TL

Orkid Ürünlerinde %40 İndirim

10 TL ve Üzeri Alışverişlerde;

  • Bingo Yüzey Temizlik Havlusu 96'lı 59,50 TL
Kahvaltının Yıldızları

Tazenin Yıldızları

