22 - 28 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

22 - 28 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.08.2025 - 12:48

22 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 Ağustos Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 229 TL

Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 229 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Nar Toz Şeker 3 Kg 135 TL

  • Öncü Domates Salçası 1650 gr 135 TL

  • Piliç Salam 850 gr 72,50 TL

  • Anavarza Çiçek Balı 450 gr 189 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 179 TL

  • Birşah Süt 1 Litre 29,50 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 gr 69 TL

  • Kaanlar / Kebir Kolot Peyniri 500 gr 135 TL

  • Yörsan / Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • Torku / Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 189 TL

  • Aspreox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 139 TL

  • Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 129,50 TL

  • Dalin Bebek Şampuanı 700 ml 99,75 TL

  • Aptamil Çocuk Devam Sütü 250 gr 250 TL

Haftanın Yıldızları

Haftanın Yıldızları

👇🏽

👇🏽

Nivea Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim👇🏽

Nivea Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim👇🏽

Signal Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim👇🏽

Signal Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim👇🏽
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

