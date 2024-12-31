2025 Yılında Başınıza Gelecek 3 Güzel Şeyi Merak Ediyor musunuz?
2025 Yılında Başınıza Gelecek 3 Güzel Şeyi Merak Ediyor musunuz?
2025 yılına dair merakınızı giderecek, hayatınıza güzellik katacak 3 harika olaya hazır mısınız? Yılbaşı demek herkes için yeni başlangıçlar ve umutlar demek. Bizi bu günlerde heyecanlandıran şey ise aslında bir şeylerin değişecek olması veya bunu umut etmek. 2025 yılında başına gelecek 3 şeyin ne olduğunu merak ediyor musun?
Haydiiiii!
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1. 2024 nasıl geçti?
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2. Şu an kafan kıyak mı peki?
3. 2025 nasıl geçsin?
Yeni ev - Yeni iş - Yeni sevgili
Para - Çok para - Daha çok para
Yeni ülke - Çok para - Çok ilgi
Aşk - Çok aşk - Daha çok aşk
Çok seyahat - Çok tatil - Çok sevgili
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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Yeni ülke - Çok para - Çok ilgi… Ülkemi bırakmam çok para burada gelsin.. Çok ilgi çok insan demekse kalsın.. Onu bunu geçte şu an kafan kıyak mı ne sena 😅😅😅😅 Devamını Gör