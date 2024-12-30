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Burcuna Göre Hangi Ünlüyle Aşk Yaşamalısın?

Burcuna Göre Hangi Ünlüyle Aşk Yaşamalısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
30.12.2024 - 14:01

Astroloji, karakter özelliklerimizi ve hayatımızı şekillendiren etmenleri anlamamızı sağlar. Aşk hayatının karmaşıklığı burada da devreye giriyor. Hangi ünlüyle aşk yaşamalısın?

Haydiii!

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Cinsiyetini seçer misin?

Burcunu seçer misin?

Burcunu seçer misin?

Henry Cavill

Henry Cavill

Jamie Dornan

Jamie Dornan

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth

Ryan Gosling

Ryan Gosling

Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ

Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy

Alperen Duymaz

Alperen Duymaz

Barış Arduç

Barış Arduç

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu

Engin Öztürk

Engin Öztürk

Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu

Kerem Bürsin

Kerem Bürsin

Margot Robbie

Margot Robbie

Gigi Hadid

Gigi Hadid

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Barbara Palvin

Barbara Palvin

Ester Expósito

Ester Expósito

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Pınar Deniz

Pınar Deniz

Hande Erçel

Hande Erçel

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Alina Boz

Alina Boz

Esra Bilgiç

Esra Bilgiç

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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