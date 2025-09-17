2025 Teknofest İstanbul Ne Zaman, Nerede Olacak? Teknofest Uçuş Gösterileri Tarihi

Festivale katılım için ziyaretçi kaydı oluşturmak gerekiyor. Resmi internet sitesinde yer alan kayıt bölümünden kimlik veya pasaport bilgileri girilerek başvuru yapılabiliyor. 7 yaş altı çocuklar ebeveynleriyle birlikte kayıt olmadan giriş yapabiliyor.

Katılacağı günü değiştirmek isteyen ziyaretçiler ise aynı bilgilerle yeniden kayıt oluşturabiliyor. Ayrıca çifte vatandaşlık veya mavi kart sahibi olanlar için uyruk bölümünde “diğer” seçeneği kullanılmalı.

Kayıt Ekranı İçin Tıklayın.