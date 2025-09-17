onedio
2025 Teknofest İstanbul Ne Zaman, Nerede Olacak? Teknofest Uçuş Gösterileri Tarihi

17.09.2025 - 10:13

Havacılık, uzay ve teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği Teknofest İstanbul için geri sayım başladı. Bu yıl 13.’sü düzenlenecek festival milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacak. Yarışmaların yanı sıra uçuş gösterileri, fuarlar ve özel etkinlikler festival programında yer alacak. Katılım için kayıt ekranı aktif hale getirildi. 

İşte 2025 Teknofest İstanbul tarihleri ve detayları.

2025 Teknofest İstanbul Ne Zaman, Nerede Olacak?

Festival 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Ziyaretçiler 09.00-19.00 saatleri arasında giriş yapabilecek. 

Etkinlik boyunca teknoloji yarışmaları, sergiler, planetaryum, simülasyon alanları ve atölyeler yer alacak.

2025 Teknofest İstanbul Kayıt Ekranı

Festivale katılım için ziyaretçi kaydı oluşturmak gerekiyor. Resmi internet sitesinde yer alan kayıt bölümünden kimlik veya pasaport bilgileri girilerek başvuru yapılabiliyor. 7 yaş altı çocuklar ebeveynleriyle birlikte kayıt olmadan giriş yapabiliyor. 

Katılacağı günü değiştirmek isteyen ziyaretçiler ise aynı bilgilerle yeniden kayıt oluşturabiliyor. Ayrıca çifte vatandaşlık veya mavi kart sahibi olanlar için uyruk bölümünde “diğer” seçeneği kullanılmalı.

Kayıt Ekranı İçin Tıklayın.

Teknofest Uçuş Gösterileri Ne Zaman?

Teknofest İstanbul boyunca SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, Hürkuş, Bayraktar TB3, Akıncı, T-129 Atak Helikopteri, Aksungur-Anka ve Çelik Kanatlar gibi birçok hava aracının gösteri uçuşları yapılacak.

  • 17 Eylül: 10.20’den itibaren gün boyu uçuşlar, 11.15’te SOLOTÜRK, 14.10’da Türk Yıldızları gösterisi.

  • 18 Eylül: 11.00’den itibaren uçuşlar, 14.15’te SOLOTÜRK, 15.45’te Akıncı uçuşu.

  • 19 Eylül: 11.00’den itibaren uçuşlar, 14.15’te SOLOTÜRK, 16.10’da Hürkuş gösterisi.

  • 20 Eylül: 11.20’de SOLOTÜRK, gün içinde Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı uçuşları.

  • 21 Eylül: 11.05’ten itibaren uçuşlar, 14.30’da Akıncı, 14.35’te TB3, 15.45’te Hürkuş ve kapanış öncesi Çelik Kanatlar gösterisi.

