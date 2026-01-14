onedio
2025'te En Çok Otomobil Üreten ve Satan Ülke Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
14.01.2026 - 21:44

Yeni bir yıla girerken, geride bıraktığımız yılın verileri de merak konusu oluyor. Merak edilen verilerden birisi de hiç şüphesiz en çok satılan araba modeli.

Webtekno, 2025 yılında en çok otomobil üreten ve satan ülkeyi açıkladı. Söz konusu ülkeden yapılan açıklamaya göre, küresel çapta rekor kırıldı.

Kaynak: Webtekno

Kaynak: https://www.webtekno.com/cin-2025-en-...
Çin, 2025 yılında en çok otomobil üreten ve satan ülke oldu.

Webtekno'nun aktardığına göre, Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM), 14 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında Çin'in otomotiv endüstrisinde ulaştığı son noktayı açıkladı. CAAM verilerine göre Çin, 2025 yılında hem otomobil üretiminde hem de satışında rekor kırmayı başardı. 

Çin, 2025 yılında gerçekleştirilen küresel otomobil satışlarında toplam hacmin yüzde 50'sinden fazlasını karşıladı. Yani bu verilere göre, geçtiğimiz sene satılan her iki otomobilden bir tanesi Çin markasıydı. 

2025 yılında Çin, 34,531 milyon adet otomobil üretimi yaptı ve bu otomobillerin 34,40 milyonu satıldı. Bu veriler, 2025 yılında otomobil üretiminin yüzde 10,4 arttığını, otomobil satışlarının ise yüzde 9,4'lük arttığını ortaya çıkardı.

Bakalım 2026 yılı otomobil üreticileri için nasıl bir yıl olacak?

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
