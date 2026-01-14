2025'te En Çok Otomobil Üreten ve Satan Ülke Belli Oldu!
Kaynak: https://www.webtekno.com/cin-2025-en-...
Yeni bir yıla girerken, geride bıraktığımız yılın verileri de merak konusu oluyor. Merak edilen verilerden birisi de hiç şüphesiz en çok satılan araba modeli.
Webtekno, 2025 yılında en çok otomobil üreten ve satan ülkeyi açıkladı. Söz konusu ülkeden yapılan açıklamaya göre, küresel çapta rekor kırıldı.
Kaynak: Webtekno
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin, 2025 yılında en çok otomobil üreten ve satan ülke oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın