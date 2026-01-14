Gayrimenkul Sahibi Herkesi İlgilendiriyor: Ev ve Arsa Satışına Yeni Düzenleme!

2024 yılında Ticaret Bakanlığı, Güvenli Ödeme Sistemi'ni devreye almış ve yeni uygulama ikinci el araç satışlarında başlamıştı. Bakanlık, yeni sistemin artık arsa ve konut satışında da uygulanacağını açıkladı. Taşınmaz satışlarındaki kayıt dışı işlemler, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına neden olabiliyor. Bu yeni uygulama ile dolandırıcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

NTV'ye konuşan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Çiğdem Kezer, “Şu anki sistemde alıcıyla satıcı arasındaki alışverişin tam olarak bitmediğine dair olaylar yaşayabiliyoruz. Ya da bir başka sorunlardan bir tanesi de satışlarda, tapu değeri olması gereken rakamın altında gösterilebiliyor.” ifadelerini kullandı.