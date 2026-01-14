Gayrimenkul Sahibi Herkesi İlgilendiriyor: Ev ve Arsa Satışına Yeni Düzenleme!
Ticaret Bakanlığı, Güvenli Ödeme Sistemi'ni 2024 yılında ikinci el araç satışlarında başlatmıştı. Bakanlık, taşınmaz satışlarına da bu uygulamanın geleceğini açıkladı. Yeni sistemle dolandırıcılığın ve sahteciliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Taşınmazlarda uygulanacak olan Güvenli Ödeme Sistemi'ne dair merak edilenleri Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Çiğdem Kezer, NTV'de yanıtladı.
Kaynak: NTV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güvenli Ödeme Sistemi, artık taşınmaz satışlarında da uygulanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki uygulama ne zaman başlayacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın