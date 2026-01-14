onedio
Gayrimenkul Sahibi Herkesi İlgilendiriyor: Ev ve Arsa Satışına Yeni Düzenleme!

Gayrimenkul Sahibi Herkesi İlgilendiriyor: Ev ve Arsa Satışına Yeni Düzenleme!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.01.2026 - 18:04

Ticaret Bakanlığı, Güvenli Ödeme Sistemi'ni 2024 yılında ikinci el araç satışlarında başlatmıştı. Bakanlık, taşınmaz satışlarına da bu uygulamanın geleceğini açıkladı. Yeni sistemle dolandırıcılığın ve sahteciliğin önüne geçilmesi hedefleniyor. 

Taşınmazlarda uygulanacak olan Güvenli Ödeme Sistemi'ne dair merak edilenleri Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Çiğdem Kezer, NTV'de yanıtladı.

Güvenli Ödeme Sistemi, artık taşınmaz satışlarında da uygulanacak.

Güvenli Ödeme Sistemi, artık taşınmaz satışlarında da uygulanacak.

2024 yılında Ticaret Bakanlığı, Güvenli Ödeme Sistemi'ni devreye almış ve yeni uygulama ikinci el araç satışlarında başlamıştı. Bakanlık, yeni sistemin artık arsa ve konut satışında da uygulanacağını açıkladı. Taşınmaz satışlarındaki kayıt dışı işlemler, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına neden olabiliyor. Bu yeni uygulama ile dolandırıcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

NTV'ye konuşan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Çiğdem Kezer, “Şu anki sistemde alıcıyla satıcı arasındaki alışverişin tam olarak bitmediğine dair olaylar yaşayabiliyoruz. Ya da bir başka sorunlardan bir tanesi de satışlarda, tapu değeri olması gereken rakamın altında gösterilebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Peki uygulama ne zaman başlayacak?

Peki uygulama ne zaman başlayacak?

NTV'nin aktardığına göre, Güvenli Ödeme Sistemi'nin 1 Mayıs'tan itibaren taşınmaz satışlarında da zorunlu olması bekleniyor. Kezer, 'Bu tarihten itibaren taşınmazların satışlarıyla ilgili Güvenli Sistem Uygulaması zorunlu olarak hayatımıza girecek.” açıklamasında bulundu.

Yeni uygulama ile satış sırasında yediemin sıfatıyla bir banka hesabı bildirilecek ve para burada bekletilecek. Kezer, gayrimenkulün tam satışı yapılmadan bu hesaptan para aktarımı olmayacağını belirtti.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Yorum Yazın