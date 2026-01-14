Geri Ödemesiz 500 Bin Lira: Evlenecek Çiftlere Karşılıksız Destek

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde hayata geçirilen “İki İnsan Bir Hayat” projesi duyuruldu. Proje kapsamında, 81 ilde ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere evlilik yolunda yardım edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edilmesi kapsamında başlatılan proje ile gençlerin evliliğe teşvik edilmesi, evlilik masraflarının azaltılması ve aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Evlilik Desteğine Kimler Başvurabilir?

500 bin liralık evlilik desteğine;