Geri Ödemesiz 500 Bin Lira: Evlenecek Çiftlere Karşılıksız Destek

Geri Ödemesiz 500 Bin Lira: Evlenecek Çiftlere Karşılıksız Destek

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.01.2026 - 17:12

Türkiye Diyanet Vakfı, yeni evlenecek çiftlere 500 bin lira maddi destek sağlayacağını açıkladı. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında düzenlenen projede, kimlerin başvuru yapacağı ve nasıl başvuru yapılacağı da belli oldu.

İşte evlenecek çiftlere 500 bin lira destek projesinin detayları!

Yeni evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek!

Yeni evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek!

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde hayata geçirilen “İki İnsan Bir Hayat” projesi duyuruldu. Proje kapsamında, 81 ilde ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere evlilik yolunda yardım edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edilmesi kapsamında başlatılan proje ile gençlerin evliliğe teşvik edilmesi, evlilik masraflarının azaltılması ve aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Evlilik Desteğine Kimler Başvurabilir?

500 bin liralık evlilik desteğine;

  • 18-35 yaş aralığında bulunan

  • Türkiye’deki herhangi bir ilde ikamet eden

  • Yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi

  • Aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek. Ayrıca, yalnızca ilk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.

Yeni Evlenen Çiftlere 500 Bin Lira Destek Başvurusu Nereden, Nasıl Yapılır?

Yeni Evlenen Çiftlere 500 Bin Lira Destek Başvurusu Nereden, Nasıl Yapılır?

500 bin lira destek projesine başvurular, Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular, 13-31 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak.

Projeye dahil olan çiftlerin, evlilik öncesinde ve sonrasında “Evlilik Okulu” başlığı altında düzenlenecek seminerlere katılımı sağlanacak. Bu eğitimlerle çiftlerin aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanmaları, karşılaşabilecekleri sorunlara karşı donanım kazanmaları ve kuracakları yuvaların sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefleniyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
