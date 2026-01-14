onedio
İran'dan Türkiye Dahil Bölge Ülkelerine ABD Üsleri İçin Tehdit: "Meşru Hedefimiz Olur"

İran'dan Türkiye Dahil Bölge Ülkelerine ABD Üsleri İçin Tehdit: "Meşru Hedefimiz Olur"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
14.01.2026 - 16:03

İran’da yaklaşık 3 hafta önce başlayan ekonomi protestoları, rejim değişikliği talebine döndü. Eylemleri bastırmak için güç kullanan ve ülkedeki tüm internet erişimini kısıtlayan İran’ın, yaklaşık 2 bin göstericiyi öldürdüğü iddia ediliyor. Reuters'a açıklamalarda bulunan İranlı bir yetkili, başta Suudi Arabistan, BAE ve Türkiye olmak üzere bölge ülkelerini ABD’nin saldırısını engellemeye çağırdıklarını, aksi durumda ülkelerde bulunan ABD askeri üslerini vuracaklarını söyledi.

İran yakın dönemin en karışık günlerini yaşıyor. Başkent Tahran’da başlayan protestolar, tüm ülke geneline yayılmış durumda.

İran yakın dönemin en karışık günlerini yaşıyor. Başkent Tahran'da başlayan protestolar, tüm ülke geneline yayılmış durumda.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da göstericilere seslenerek “Az daha dayanın. Yardım gelecek” demesi, ABD’nin İran’a saldırı hazırlığında olduğu iddialarını güçlendirdi. İsrail’in de ABD ile birlikte İran’a yönelik düzenlenecek saldırıda yer alacağı iddia ediliyor. Bazı uzmanlar, cuma gecesi İran’a yönelik saldırıların başlayacağını belirtiyor.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, İranlı bir yetkili ise bölge ülkelerini ABD’nin saldırısını engellemeye çağırdı. Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili, bölgedeki ABD müttefiklerinden “Washington’un İran’a saldırmasını engellemelerini” istediğini söyledi.

Yetkili, “Tahran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Türkiye’ye kadar bölge ülkelerine, ABD İran’ı hedef alırsa bu ülkelerdeki ABD üslerinin vurulacağını iletti” dedi.

İran devlet medyası da Katar, BAE ve Türk dışişleri bakanları ile görüşmeler yapıldığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile son 24 saatte iki kez telefonda görüştü. Fidan'ın görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladığı belirtildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
