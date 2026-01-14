İran'dan Türkiye Dahil Bölge Ülkelerine ABD Üsleri İçin Tehdit: "Meşru Hedefimiz Olur"
İran’da yaklaşık 3 hafta önce başlayan ekonomi protestoları, rejim değişikliği talebine döndü. Eylemleri bastırmak için güç kullanan ve ülkedeki tüm internet erişimini kısıtlayan İran’ın, yaklaşık 2 bin göstericiyi öldürdüğü iddia ediliyor. Reuters'a açıklamalarda bulunan İranlı bir yetkili, başta Suudi Arabistan, BAE ve Türkiye olmak üzere bölge ülkelerini ABD’nin saldırısını engellemeye çağırdıklarını, aksi durumda ülkelerde bulunan ABD askeri üslerini vuracaklarını söyledi.
Kaynak: DW Türkçe
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran yakın dönemin en karışık günlerini yaşıyor. Başkent Tahran’da başlayan protestolar, tüm ülke geneline yayılmış durumda.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın