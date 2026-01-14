İran'dan Türkiye Dahil Bölge Ülkelerine ABD Üsleri İçin Tehdit: "Meşru Hedefimiz Olur"

ABD Başkanı Donald Trump’ın da göstericilere seslenerek “Az daha dayanın. Yardım gelecek” demesi, ABD’nin İran’a saldırı hazırlığında olduğu iddialarını güçlendirdi. İsrail’in de ABD ile birlikte İran’a yönelik düzenlenecek saldırıda yer alacağı iddia ediliyor. Bazı uzmanlar, cuma gecesi İran’a yönelik saldırıların başlayacağını belirtiyor.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, İranlı bir yetkili ise bölge ülkelerini ABD’nin saldırısını engellemeye çağırdı. Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili, bölgedeki ABD müttefiklerinden “Washington’un İran’a saldırmasını engellemelerini” istediğini söyledi.

Yetkili, “Tahran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Türkiye’ye kadar bölge ülkelerine, ABD İran’ı hedef alırsa bu ülkelerdeki ABD üslerinin vurulacağını iletti” dedi.

İran devlet medyası da Katar, BAE ve Türk dışişleri bakanları ile görüşmeler yapıldığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile son 24 saatte iki kez telefonda görüştü. Fidan'ın görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladığı belirtildi.